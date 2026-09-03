Embajador de Estados Unidos y la “Doctrina Donroe” en Chile: “Con una administración como la de Kast se convierte en algo muy fácil”

Durante su participación en el Foro Madrid 2026, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió al papel que tendría el país bajo la Doctrina Donroe (mezcla de la Doctrina Monroe con el nombre del presidente Donald Trump).

Judd expuso en el panel “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, en el que abordó la versión actualizada de la doctrina de Donald Trump que busca asegurar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

“La ‘doctrina Donroe’ es diferente en cada país, y cada embajador está empoderado para implementarla según calce en cada nación. Lo genial de esto es que, cuando tenemos administraciones como la del presidente Kast, se convierte en algo muy fácil“, explicó.

“He escuchado a mucha gente decir que la ‘doctrina Donroe’ es mala. Eso me hace reír, porque Chile está aplicando la ‘doctrina Donroe’. Se trata de mirar hacia adelante, preocuparse por lo que necesita tu país y seguir avanzando”, agregó.

En esa línea, señaló que tanto el Escudo de las Américas como la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) “van a ayudar a Chile a llegar al corazón del problema, que es el crimen organizado”.

Asimismo, destacó que en estos programas el país podrá “decir qué piensa que necesita, qué piensa que necesita de este programa. Esto permitirá a los países reunirse y trabajar unidos”.

“Así, el Escudo de las Américas y la Coalición Contra los Cárteles es una iniciativa en la que podemos trabajar juntos y ver cómo va a funcionar para Chile, y cómo Chile va a beneficiar a otros países”, precisó.

Por último, reiteró que estas iniciativas van a permitir “que el presidente Kast haga exactamente aquello para lo que fue elegido: ir por el crimen organizado y hacer que Chile sea más seguro”.