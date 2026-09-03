Presidente Kast advierte a su sector a seis meses de asumir: “Si en estos tres años no hacemos las cosas como corresponde, la izquierda podría volver”

El presidente José Antonio Kast realizó una reflexión sobre su administración a casi seis meses de su llegada a La Moneda durante su participación en el Foro Madrid 2026, espacio en el que lanzó advertencias a su sector.

En su discurso de cierre del encuentro, el líder del Partido Republicano advirtió que “si en estos tres años no hacemos las cosas como corresponde, nos va a pasar la cuenta y la izquierda podría volver (a gobernar)“.

En esa línea, alertó que “la confianza (en el Gobierno) está en peligro y no nos podemos confiar. Ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo”.

Asimismo, planteó que su triunfo en las elecciones no se debió a que los chilenos querían “derrotar a la izquierda”. “Me eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, la corrupción y el desempleo, que se vienen arrastrando desde hace años”, argumentó.

“Llevo casi seis meses en La Moneda y les puedo decir que en el primer mes ya aprendí la distancia entre tener razón y resolver un problema“, aseguró.

Profundizó en que “tener razón es solo el punto de partida, no es un logro. Y aquí llego a donde quería hacer un punto y un planteamiento: las personas se cansaron de las promesas incumplidas”.

Fue entonces cuando advirtió al oficialismo que, tras su administración, podría volver a instalarse un gobierno de izquierda.

Kast alerta a su sector sobre las actitudes que podrían costarle el poder a la derecha

El Ejecutivo puntualizó cuáles podrían ser las actitudes del oficialismo que “podrían colaborar con la izquierda” y que esta vuelva al Gobierno.

En primer lugar, indicó: “Plantearnos que uno llega al poder por el poder. Nosotros no llegamos aquí para tener más poder. El día que nos acomodemos, que nos instalemos y digamos ‘no hay nada más que hacer’, ese día es el inicio del fin (…) tenemos que ir generando nuevos liderazgos, gente joven que nos vaya reemplazando”.

Asimismo, sostuvo que “la segunda actitud que puede colaborar a una derrota es politizarlo todo, cuotearlo todo. Porque si hacemos lo mismo que hicieron antes, que es repartirnos el Estado, bueno, van a decir ‘son iguales a los que sacamos’. Y en eso tenemos que marcar la diferencia”.

Insistió en que “esto no es un cuoteo”. “Por eso le agradezco tanto al partido que ayudé a fundar que esa no sea la meta, que no haya una discusión de ‘es que no me dieron este cargo’. Yo siempre digo, fui parlamentario de gobierno, de oposición, y nunca peleé para que me dieran el cargo de alguien conocido en algún lugar. El trabajo lo hace cada uno”, remarcó.

Otro reparo que hizo fue el de quedarse “pegados en la disputa con la izquierda”. Fue por eso que hizo un llamado a su sector para despojarse de esta, pese a que “genere aplausos” y “ordene a los partidos”. “Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda“, reiteró.

Kast enfatizó que “la gente que hoy día está con nosotros y que votó esta vez con nosotros, no siempre lo hizo. Y empezó a votar por nosotros porque se cansó de las promesas incumplidas (…) Podríamos ganar una próxima elección, pero sería circunstancial“.

“He valorado mucho la colaboración que he recibido de muchas personas que estuvieron trabajando para que no ganáramos y déjenme decirles que yo los he sorprendido a ellos y ellos me han sorprendido a mí (…) también hemos tenido la colaboración de aquellos que hemos visto quizás como adversarios y hoy día son grandes colaboradores”, añadió.