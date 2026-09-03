Manouchehri critica dichos de Milei: “Grita como energúmeno y se comporta como matón de bar reivindicando una dictadura, y Kast actúa como un pusilánime”

Los parlamentarios Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri (PS) emplazaron al presidente José Antonio Kast a defender la soberanía nacional tras los dichos de su par argentino, Javier Milei, durante su intervención en el Foro Madrid, en el que arremetió contra la izquierda, el estallido social y justificó el derrocamiento de Salvador Allende.

Cicardini: “Compórtese como presidente de Chile”

A través de una publicación de X, la senadora del Partido Socialista, Daniela Cicardini, cuestionó la posición del Ejecutivo frente al discurso del mandatario argentino, señalándolo de “lenguaje matonesco y provocador, a sembrar odio y a reivindicar el golpe de Estado“.

Además, le exigió al presidente Kast que “deje de actuar como el anfitrión servil de la fiesta de sus amigos de ultraderecha” y añadió que: “Compórtese como presidente de Chile. Póngase a la altura del cargo, defienda nuestra soberanía y exija las explicaciones que Chile merece“.

Presidente Kast, deje de actuar como el anfitrión servil de la fiesta de sus amigos de ultraderecha. Milei viene a Chile a insultar a millones de chilenos y chilenas, con un lenguaje matonesco y provocador, a sembrar odio y a reivindicar el golpe de Estado, mientras usted guarda… pic.twitter.com/HtGOnYBhgh — Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) September 3, 2026

Manouchehri: “Viene a Chile, grita como un energúmeno y se comporta como un matón de bar”

A los cuestionamientos, también se sumó el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien criticó la actitud del presidente argentino: “A Milei parece que le retuvieron el sentido del ridículo en la Aduana. Viene a Chile, grita como un energúmeno y se comporta como un matón de bar reivindicando una dictadura“, afirmando que el mandatario chileno “actúa como un pusilánime“.

“Mientras Milei mantiene vigente el decreto sobre Magallanes, prefiere cuidar a su amigo ideológico. Presidente, ponga primero a Chile, después a sus amigos de ultraderecha”, agregó el parlamentario.

Presidente Kast, deje de actuar como el anfitrión servil de la fiesta de sus amigos de ultraderecha. Milei viene a Chile a insultar a millones de chilenos y chilenas, con un lenguaje matonesco y provocador, a sembrar odio y a reivindicar el golpe de Estado, mientras usted guarda… pic.twitter.com/HtGOnYBhgh — Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) September 3, 2026

Las declaraciones de Milei en el foro

La molestia de los diputados se originó luego del discurso pronunciado por Javier Milei en la inauguración del Foro Madrid en Santiago, instancia que reunió a líderes y referentes de la derecha internacional junto al mandatario chileno.

En su intervención, el presidente argentino lanzó duros calificativos hacia los sectores de izquierda; aludió a los manifestantes del estallido social de 2019, calificándolo como una “ola de violencia izquierdista sin precedentes”, y justificó la caída del gobierno de la Unidad Popular: “Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

Los dichos de Milei abrieron un punto de críticas en el mundo político nacional. Con anterioridad, la exministra de Defensa y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, calificó las expresiones del mandatario argentino como “extremadamente graves”, señalando que constituyen una falta de respeto hacia la memoria,

“Estas palabras evidencian una preocupante indolencia hacia las víctimas y sus familias, una falta de respeto por la memoria democrática de Chile y, en el fondo, una profunda falta de humanidad“, afirmó la exautoridad.