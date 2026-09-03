Senadores Squella, Macaya, Núñez y Cruz-Coke, a cuatro años del triunfo del Rechazo: “Es la derrota más significativa del proyecto ideológico que encarnan hoy el FA y el PC”

Los senadores Javier Macaya (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Paulina Núñez (RN) y Arturo Squella (REP) emitieron una declaración en conjunto en el marco del cuarto aniversario del triunfo del Rechazo en el primer proceso constituyente.

“El rechazo abrumador a la propuesta de la Convención Constitucional, el 4 de septiembre de 2022, es el hito democrático más trascendente desde 1990 y merece ser conmemorado por muchos años. Por la contundencia de su resultado, en la convocatoria electoral con mayor participación en nuestra historia; y por su transversalidad política, social y territorial. Y porque es la derrota más significativa del proyecto ideológico que encarnan hoy el Frente Amplio y el Partido Comunista“, consignaron los legisladores en el escrito.

En esa línea, enfatizaron que el país no debe olvidar lo que proponía el borrador de Constitución.

“Chile no debe olvidar lo que proponía ese borrador de Constitución. El reemplazo de nuestra Nación por un Estado Plurinacional. La instalación de un complejo sistema político, sin contrapesos y con serios riesgos para la gobernabilidad (entre ellos, la eliminación del Senado). La politización de instituciones como el Banco Central, los tribunales de Justicia y el Tribunal Constitucional. El quiebre de la igualdad ante la ley y la discriminación de los ciudadanos según su origen étnico; el debilitamiento del derecho de propiedad y el emprendimiento”, plantearon.

Ante ese contexto, recordaron el rol que tuvieron los convencionales de derecha e independientes que enfrentaron un ambiente hostil en la Convención Constitucional para oponerse a la propuesta. Luego, se sumaron representantes del mundo de la centroizquierda, “cruzando con valentía fronteras políticas y por primera vez en décadas convergimos en un mismo horizonte”.

Sobre los desafíos que se presentan, enfatizaron que esa misma unidad que hubo hace cuatro años debe afrontar los desafíos del futuro.

“La unidad construida hace cuatro años debe proyectarse hacia el futuro. Está fundada en la defensa de la libertad, la propiedad, la seguridad familiar, las tradiciones y el esfuerzo del mundo agrícola, el porvenir de las próximas generaciones. Ese es nuestro compromiso”, subrayaron, y concluyeron:

“Como integrantes del Senado, la institución que esa propuesta constitucional aspiraba a eliminar y anteponiendo el interés superior de Chile a cualquier legítima diferencia o cálculo coyuntural, reafirmamos que la mayoría del 62% no fue un espejismo pasajero, sino el pilar sobre el cual estamos comprometidos a seguir edificando un país de libertad, justicia y verdadera estabilidad”.