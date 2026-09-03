Francisco Orrego (RN) dice que “me enojaría bastante” si el Presidente Kast no indulta a uniformados condenados por el estallido social: “Fue un compromiso de campaña”

El diputado de Renovación Nacional (RN), Francisco Orrego, abordó en CNN Prime el debate sobre los indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social, la reforma constitucional en materia de seguridad y la participación de los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast en el V Encuentro Regional del Foro Madrid.

Sobre la petición de libertarios y republicanos de avanzar con los indultos, detalló que desde su colectividad también están impulsando esta demanda. Sin embargo, considera que la propuesta no tiene viabilidad en el Congreso.

“Yo soy bien respetuoso de la decisión del Presidente, y claramente la ley de indulto general de tramitación en el Congreso de la República como ley no va a ser el camino. Lo veo muy difícil porque no está el respaldo político, la ley fue presentada, no contó con el auspiciador, no tiene viabilidad política, no tiene los votos”, explicó.

Ante la pregunta de la periodista Mónica Rincón sobre qué le pediría al jefe de Estado ante este escenario, Orrego planteó que “indultara de forma particular, como él se comprometió, analizando caso a caso y viendo cuáles son hoy día las necesidades más importantes, porque cada día que pasa, tenemos a carabineros estar en las rejas”.

En caso de que eso no se materialice, expresó: “Me enojaría bastante porque fue un compromiso de campaña, y si uno tiene algo en política, es la palabra empeñada”.

#CNNPrime | Francisco Orrego, diputado RN: “Me enojaría si el presidente no indulta, porque fue un compromiso de campaña”@tv_monica

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#CNNPrime | Francisco Orrego, diputado RN, por indultos a uniformados en el marco del estallido social: “Yo creo que ayudaría a la paz social. Chile tiene que cerrar esa etapa”@tv_monica

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La intervención de Javier Milei en el Foro Madrid

“Lo que significa el fondo del discurso, lo que es la defensa, la idea, lógicamente, se impulsan a través del Foro de Madrid: libertad, democracia, Estado de derecho, propiedad privada. Tanto Milei como Kast defienden la misma idea, y el fondo de ambos es el mismo. Las formas son muy distintas. O sea, vimos a un Kast con un discurso igual de potente en lo doctrinario, pero mucho más mesurado en lo que son las formas. Habló de derrotar a la izquierda también, habló de ganar elecciones”, analizó.

Respecto al tono de Milei, comentó: “A mí me gusta Milei, no lo voy a negar”. Consultado por conductora de CNN Prime sobre los dichos “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”, el parlamentario respondió: “Todos sabemos cuál es el formato comunicacional de Javier Milei, y todos sabemos cuál es el tono en que se da la política en Argentina”.

En esa línea, precisó que “no soy quién para criticar la forma del presidente Milei. Tengo un tejado de vidrio bastante grande”, pero destacó que, de esta manera, el mandatario trasandino ganó una elección.

Asimismo, enfatizó: “Estoy acostumbrado a la forma de Javier Milei, me gusta ese discurso confrontacional. Va de la mano con lo que es la política argentina. O sea, en Argentina, efectivamente, el trato entre los distintos sectores políticos va de la mano con este tipo de discursos”.

La decisión de participar pese a la ausencia de la directiva de RN

Sobre su participación, pese a que la directiva de RN se restó del foro, manifestó que “represento a una línea política de Renovación Nacional, al mundo de los conservadores”.

En cuanto a los dichos del extimonel de RN, Carlos Larraín, quien planteó en The Clinic que “yo lamento que en Renovación Nacional surjan estas críticas. A ratos pienso que hay gente en Renovación Nacional que no quiere que al gobierno de Kast le vaya bien”, Orrego manifestó su discrepancia con el exdirigente. A su juicio, el partido “está muy cuadrado con el Mandatario”, a pesar de que existan diferencias en algunos temas.