Lanzan Gemini 3.8 Flash y Flash Cyber: Nuevos modelos de IA apuntan a la programación avanzada y la ciberseguridad

Google presentó este miércoles Gemini 3.8 Flash, su nuevo modelo de inteligencia artificial con mejoras enfocadas en razonamiento avanzado, programación y automatización. Junto a él también se lanzó Gemini 3.8 Flash Cyber, una variante especializada en ciberseguridad.

La nueva generación llega apenas tres semanas después de Gemini 3.7 Flash. Según la compañía, mantiene la velocidad y el costo de su antecesor, pero incorpora mejoras en tareas que requieren múltiples pasos de razonamiento.

En particular, Gemini 3.8 Flash está diseñado para trabajos de ingeniería de software de largo alcance. Esto permite que el modelo no solo genere código, sino que pueda abordar problemas complejos de programación y avanzar de manera autónoma hasta completar una tarea.

Esta capacidad se complementa con el uso de agentes, que pueden ejecutar distintas acciones y utilizar herramientas de forma iterativa. En tareas más complejas, el modelo puede dedicar más recursos al razonamiento, evaluar sus resultados y realizar nuevos pasos antes de entregar una respuesta.

Google puso a prueba estas capacidades en DeepSWE v1.1, una evaluación centrada en ingeniería de software. Según los resultados publicados por la compañía, Gemini 3.8 Flash superó en esta prueba a varios modelos de frontera de mayor tamaño.

El desempeño también fue evaluado en ámbitos especializados, como finanzas y trabajo legal, además de pruebas de razonamiento en distintas áreas del conocimiento. En estos casos, la compañía reportó mejoras frente a Gemini 3.7 Flash.

Una versión especializada en ciberseguridad

Junto con el modelo general, Google presentó Gemini 3.8 Flash Cyber, diseñado específicamente para tareas de ciberseguridad.

Su principal función es identificar vulnerabilidades en sistemas y código y, posteriormente, generar parches para corregirlas. La propuesta busca utilizar inteligencia artificial para acelerar procesos que normalmente requieren una revisión especializada.

Uno de los resultados que Google destacó provino del equipo de seguridad de Chrome. En sus pruebas, Gemini 3.8 Flash Cyber generó 2,6 veces más parches correctos para vulnerabilidades que los mejores modelos comerciales evaluados.

La herramienta también fue utilizada por el equipo de investigación de vulnerabilidades en la nube de Google para identificar una vulnerabilidad crítica en menos de dos horas. Según la compañía, este tipo de investigación puede tomar habitualmente varios meses.

Debido a sus capacidades, Flash Cyber tendrá un acceso más restringido que la versión estándar. Inicialmente, estará disponible para “defensores de confianza” a través del programa Fairwind.

Gemini 3.8 Flash, en cambio, ya está disponible para desarrolladores y empresas, además de usuarios de determinados servicios de inteligencia artificial. Su precio se mantiene en US$0,75 por millón de tokens de entrada y US$3,75 por millón de tokens de salida.