Tras creación de “sitios espejo”: UDI oficia a la CMF para frenar transferencias bancarias hacia casas de apuestas en línea

Diputados de la Unión Democrática Independiente (UDI), encabezados por Flor Weisse junto a Marco Antonio Sulantay y Eduardo Cretton, oficiaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para solicitar que ordene a los bancos bloquear las transferencias hacia casas de apuestas virtuales tras la detección de “sitios espejos”. Además, insistieron en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) suspenda el cobro de impuestos a estas plataformas no reguladas.

Esta medida se toma luego de que venciera el plazo de 48 horas dispuesto por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para que seis empresas proveedoras de internet bloquearan 42 dominios web, en cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago. Que, a pesar de la resolución dictada, los sitios web operan bajo otra alternativa denominada “sitios espejo”.

A través del requerimiento, los parlamentarios buscan hacer efectiva la sentencia del máximo tribunal, a través de la CMF, para que instruya a las instituciones financieras a incorporar mecanismos de monitoreo y seguridad, de manera que se puedan identificar y bloquear los pagos antes de que se hagan efectivos.

“Es indispensable que el Estado actúe de manera conjunta para frenar una actividad que no solo es ilegal, sino que además está provocando severos daños en las personas, incluso en su salud mental, especialmente en los menores de edad y en quienes sufren de ludopatía”, señalaron los parlamentarios.

“No tiene ningún sentido que se ordene bloquear los sitios asociados a estas plataformas, pero en paralelo y en cuestión de horas las casas de apuestas crean nuevos dominios y continúan recibiendo miles de transacciones con total normalidad”, añadieron.

Cuestionamientos al SII

Bajo esa línea, los diputados hicieron un llamado al SII a cancelar el impuesto a las casas de apuesta en línea, afirmando que “cualquier decisión que se adopte sobre esta actividad tiene que ser en el Congreso, donde se definan con claridad las condiciones bajo las cuales eventualmente podrían funcionar”.

“Si la justicia ya determinó que operan al margen de la ley, debemos agotar todos los esfuerzos para impedir que sigan operando. No podemos permitir que, mientras algunas entidades buscan cerrarles la puerta, otras adopten decisiones que, en la práctica, las terminan normalizando“, concluyeron.