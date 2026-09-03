Google presenta WeatherNext 3, su nuevo modelo de IA para predecir el tiempo

Google DeepMind y Google Research presentaron WeatherNext 3, un nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para la predicción meteorológica global.

Según la compañía, el sistema incorpora datos satelitales en tiempo real, actualizaciones cada hora y una mayor resolución para representar condiciones meteorológicas locales.

El modelo busca abordar una de las dificultades de los sistemas de predicción meteorológica: anticipar fenómenos que cambian rápidamente y que pueden presentar importantes diferencias en distancias relativamente pequeñas. Google señala que WeatherNext 3 fue desarrollado para generar pronósticos más detallados a partir de observaciones del mundo real.

Una de sus principales novedades es la frecuencia de actualización. WeatherNext 3 utiliza datos de satélites geoestacionarios en tiempo real para generar un nuevo pronóstico cada hora, en lugar de depender exclusivamente de modelos meteorológicos que pueden presentar varias horas de desfase.

El sistema también aumenta la resolución espacial respecto de su antecesor, WeatherNext 2. Para variables de superficie como temperatura y humedad, alcanza una resolución de 5 kilómetros, mientras que otras variables de superficie llegan a 10 kilómetros y algunas variables atmosféricas, como la velocidad del viento, se mantienen en 25 kilómetros.

Google afirma que, en términos generales, esto representa una imagen meteorológica global aproximadamente cinco veces más detallada que la de su modelo anterior, que trabajaba con una cuadrícula de 25 kilómetros y actualizaciones cada seis horas.

La compañía destaca que este nivel de detalle puede ser especialmente relevante en zonas donde las condiciones meteorológicas presentan grandes variaciones en pocos kilómetros, como áreas costeras, valles y cordilleras. Para ello, WeatherNext 3 también fue entrenado con datos de observación de estaciones meteorológicas.

¿Dónde estará disponible WeatherNext 3?