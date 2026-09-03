Mariana Di Girolamo y su paso por el Festival de Venecia con “Wild Horse Nine”: “Estoy orgullosa de mi trabajo”

La actriz chilena Mariana Di Girolamo habló sobre su participación en el Festival de Venecia y su actuación en la película Wild Horse Nine, dirigida por Martin McDonagh.

En conversación con Cinema Chile, Di Girolamo comentó que esta es su tercera participación en el festival. En las versiones anteriores estuvo presente con las películas Ema y El Jockey.

“Esta es mi tercera vez aquí, la primera vez vine con Ema y después con El Jockey, y ahora estamos aquí con esta película maravillosa, en uno de los festivales más importantes del mundo”, destacó.

Sobre Wild Horse Nine, la intérprete señaló que pudo ver la película hace unos meses en Chile.

“Tuve la oportunidad de verla hace unos meses en Santiago, en un visionado, y disfruté mucho cómo terminó la película y una sensación tan gratificante. Estoy orgullosa también de mi trabajo. Creo que es un lenguaje muy particular, un lenguaje que creo que Martin domina o maneja a la perfección, o quizás es propio de él también. Así que muy orgullosa de estar acá con esta película, que me gusta tanto”, detalló.

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En cuanto a su participación en el filme, contó que recibió un llamado de su agencia, que reside en Estados Unidos, donde le enviaron una audición en la que participó con tres escenas. En ese momento, sostuvo que se encontraba grabando una serie en Sudáfrica.

“La hice con ayuda del elenco allá, así que muchas gracias. Y después me llamaron para un callback, y después tuve otro callback vía Zoom con Martin, que me dirigió desde el computador en mi casa, Santiago, y con la directora de casting. Y creo que al día siguiente me dieron la noticia de que había quedado”, describió.

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¿De qué se trata “Wild Horse Nine”?

La película, dirigida por Martin McDonagh, está ambientada antes del golpe de Estado de 1973 y se centra en la historia de dos agentes de la CIA, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell. Ambos realizan un viaje a Isla de Pascua, donde se enfrentan al pasado y al presente en medio de una historia marcada por el humor negro.

En cuanto al personaje de Di Girolamo, la actriz interpreta a una joven de izquierda en medio del convulso ambiente político de la época, quien durante la historia establece una amistad con uno de los agentes.

En el elenco también destacan los actores Tom Waits, Steve Buscemi, Samuel Wayt, Morgan Grace Champ, Paola Giannini, Ailín Salas y la actriz chilena Mariana Di Girolamo.

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