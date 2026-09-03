“Háganle un Charlie Kirk”: Detienen a mujer por incitar a atentar contra el Presidente Kast en redes sociales

Durante este jueves, una ciudadana chilena fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) por el delito de amenazas y atentado contra la autoridad, luego de realizar comentarios en redes sociales en los que habría incitado a atentar contra la vida del jefe de Estado, José Antonio Kast.

En concreto, la mujer, de 32 años, comentó una publicación en el perfil oficial del Presidente Kast y escribió “háganle un Charlie Kirk”, aludiendo al caso del fundador del grupo conservador juvenil Turning Point USA y una de las voces importantes del universo MAGA, quien murió tras ser herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Además, en otra publicación, la usuaria le deseó al Mandatario un destino similar al del asesinado senador Jaime Guzmán.

En el procedimiento, instruido por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (Bipe) de la PDI Valdivia efectuaron la aprehensión de la mujer en la comuna de Lampa. En el operativo, además, incautaron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a las respectivas diligencias periciales.

El comisario Gonzalo Montecinos, jefe de la Bipe Antisecuestros Valdivia, detalló que la imputada “mantenía una orden de detención por el delito de amenazas simples, por cuanto incitó por medios digitales para atentar contra el Presidente de la República”.

Por su parte, el fiscal Gonzalo Álvarez detalló que la mujer fue formalizada por los delitos de amenazas y atentado contra la autoridad.

El Juzgado de Garantía de Colina determinó las cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercamiento a la víctima y prohibición de efectuar comunicaciones digitales con Kast.