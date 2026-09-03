“Argentina no se quedará de brazos cruzados”: Milei anuncia sanciones a empresas que operen en Malvinas y hace alusión a Trump al pedir que su país sea “grande nuevamente”

(EFE/CNN Chile)- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves en cadena nacional una serie de acciones para sancionar a empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas.

“En primer lugar, quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado argentino: las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo.

En esa línea, apuntó en particular contra el proyecto petrolero “Sea Lion”, en el que participan la empresa británica Rockhopper y la compañía israelí Navitas, el cual busca ejecutarse en las Islas Malvinas.

“Desde hace 50 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicita a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales en el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales, pero el Reino Unido ha incumplido este llamado“, enfatizó.

“Hemos logrado comprobar que el proyecto Sea Lion (…) tiene fecha para iniciar la exportación petrolera en los próximos meses. ¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de nuestras reservas de petróleo (…), algo que no había ocurrido hasta ahora”, argumentó.

El libertario sostuvo que, si esto se permite, se estaría generando un “incentivo” para que el Gobierno británico profundice “la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”.

Debido a esto, remarcó que Argentina “no se quedará de brazos cruzados” y anunció que, como respuesta a la situación, se tomarán “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas y judiciales para disuadir a todos los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”. Finalmente, hizo alusión a Donald Trump al pedir que Argentina sea “grande nuevamente”.

¿Cuáles son las medidas que anunció Milei?

Entre ellas estará la inhabilitación para operar en territorio argentino de todas “las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”.

Además, en su discurso reveló la firma de un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa “con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego” y aumentar las capacidades en telecomunicaciones del país.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, remarcó.