Robert Pattinson adelanta detalles de la esperada secuela de “The Batman”

El actor británico Robert Pattinson confirmó que se encuentra en Londres realizando el rodaje de la secuela de The Batman, abordando los desafíos físicos que ha implicado volver al papel del Caballero Oscuro. Además, confirmó las imágenes filtradas del set de grabación en el que aparece.

“Definitivamente siento el peso de la edad al pelear tanto. Literalmente pienso: ‘Caramba, esto es mucho más difícil que antes’“, señaló a GQ el actor, quien hace alrededor de dos meses cumplió 40 años.

Agregó que, a pesar de la exigencia, “es muy divertido” y calificó el proceso como “una maratón“.

El actor expresó sus expectativas sobre el resultado final del largometraje, destacando al reparto: “Creo que la película va a ser genial. Tiene un reparto muy, muy divertido“.

Cabe recordar que se confirmó la participación de los actores Scarlett Johansson y Sebastian Stan, reconocidos por interpretar a Black Widow y Winter Soldier en el universo cinematográfico de Marvel y cuyos papeles en esta secuela no han sido revelados.

Durante la entrevista, el actor confirmó ser la persona que aparece en las fotografías del set de grabación que se filtraron recientemente, en las cuales se le observa desplazándose en motocicleta en la nieve, interpretando, al parecer, un alter ego de Batman llamado “The Drifter”.

Los fanáticos deberán esperar hasta febrero de 2028 para ver la secuela del superhéroe en cines. El proyecto sufrió dos modificaciones en su fecha original de estreno, desde octubre de 2025 originalmente, luego hacia finales de 2027, hasta confirmarse su estreno en 2028.