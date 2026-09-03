Tras bilateral: Kast y Milei abordan tensiones por el Estrecho de Magallanes y ratifican vigencia de tratados

Este jueves, el presidente, José Antonio Kast, y su homólogo argentino,Javier Milei, sostuvieron una reunión bilateral centrada en repasar el estado de las relaciones entre ambas naciones, marcada por las recientes tensiones en torno al Estrecho de Magallanes.

Ambas autoridades coincidieron en que el régimen jurídico de dicho paso corresponde al fijado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Los jefes de Estado recalcaron la plena vigencia de estos instrumentos, los cuales establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del estrecho. El mandatario argentino agradeció las gestiones del Ejecutivo chileno destinadas a evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales en la zona.

El presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno chileno a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Ratificó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden el diálogo para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa.

En el plano judicial y de seguridad interna, las autoridades chilenas valoraron el compromiso formal de la administración trasandina para materializar a la brevedad la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo en el país vecino y procesado en Chile como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán en 1991.

Cooperación en materia económica

En materia económica y productiva, ambos gobernantes destacaron la aprobación de los nuevos Protocolos Adicionales Específicos del Tratado de Integración y Complementación Minera, instrumentos que permitirán el desarrollo de proyectos binacionales de gran escala. Ante esto, instruyeron a sus respectivos cancilleres a concretar su firma formal en el corto plazo.

A ello se sumaron los avances energéticos, donde se ratificó el papel estratégico de Argentina como proveedor confiable y regular de gas y petróleo para el mercado chileno.

Respecto a la seguridad, Kast y Milei coincidieron en calificar al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo como amenazas comunes prioritarias. Frente a este diagnóstico, refrendaron su adhesión al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional para articular respuestas conjuntas entre ambas policías e instituciones de inteligencia.