Sernac emite alerta de seguridad por linternas LED con posible defecto: Hay más de 900 en manos de consumidores

Este jueves, el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor) emitió una alerta de seguridad por un posible defecto en linternas LED tácticas marca Maxwell.

El organismo decretó la medida tras un informe de la empresa Builder Commerce Spa, que notificó “que uno de sus productos podría implicar un riesgo para la seguridad de las personas que lo posean”.

¿Cuál es el producto involucrado?

Sernac detalló que “se trataría del artículo identificado como Linterna LED Táctica , marca Maxwell , modelo Mega Light, Recargable con un Zoom o Alcance +700m, de color Negro “.

, marca , modelo Mega Light, Recargable con un Zoom o Alcance +700m, de color “. El código de identificación del producto es BI505769 de origen chino .

. Se ha comercializado en Chile entre junio y agosto del año 2026, con un total de venta de 906 unidades que fueron adquiridas por consumidores en distintas regiones.

De acuerdo con lo informado por la empresa Builder Commerce Spa, el producto presenta un “posible defecto en las baterías relacionado con una eventual inversión de la polaridad”, lo que podría derivar en una “combustión interna” del artículo.

“Hasta ahora, el desperfecto ha registrado un incidente en Chile que generó el daño completo del producto, no registrándose lesiones en personas ni daños a terceros“, agregaron desde el Sernac.

¿Qué pasa si tengo el producto?