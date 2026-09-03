Sernac emite alerta de seguridad por linternas LED con posible defecto: Hay más de 900 en manos de consumidores

Este jueves, el Sernac (Servicio Nacional del Consumidor) emitió una alerta de seguridad por un posible defecto en linternas LED tácticas marca Maxwell.
El organismo decretó la medida tras un informe de la empresa Builder Commerce Spa, que notificó “que uno de sus productos podría implicar un riesgo para la seguridad de las personas que lo posean”.
¿Cuál es el producto involucrado?
- Sernac detalló que “se trataría del artículo identificado como Linterna LED Táctica, marca Maxwell, modelo Mega Light, Recargable con un Zoom o Alcance +700m, de color Negro“.
- El código de identificación del producto es BI505769 de origen chino.
- Se ha comercializado en Chile entre junio y agosto del año 2026, con un total de venta de 906 unidades que fueron adquiridas por consumidores en distintas regiones.
De acuerdo con lo informado por la empresa Builder Commerce Spa, el producto presenta un “posible defecto en las baterías relacionado con una eventual inversión de la polaridad”, lo que podría derivar en una “combustión interna” del artículo.
“Hasta ahora, el desperfecto ha registrado un incidente en Chile que generó el daño completo del producto, no registrándose lesiones en personas ni daños a terceros“, agregaron desde el Sernac.
¿Qué pasa si tengo el producto?
- Descontinúe inmediatamente el uso de la linterna. Es decir, no utilizarlo.
- Retire las baterías: Abra el compartimento de la linterna y extraiga las baterías de forma manual. Este procedimiento no requiere desarmar ni intervenir el producto.
- Embalaje separado: Guarde la linterna y las baterías dentro de una misma caja o paquete de embalaje, pero asegúrese de que las baterías queden físicamente separadas de la linterna (evitando que queden dentro o conectadas al equipo) para evitar cualquier riesgo durante el transporte.
- Luego se deberá contactar con la empresa y acceder a las medidas de reparación adoptadas, que en este caso corresponden al reembolso total del producto o, si lo prefiere, a solicitar la sustitución por otro con características similares.
- Contacto con la empresa: +59 8 9922 7927 (teléfono), contacto@builder-brands.com (correo)
- También se habilitó un formulario de contacto: https://script.google.com/a/macros/sernac.cl/s/AKfycbzWLL_ZK5UCbLGLZqiq9C7_wRn5qCDidIoV2S9BMFTp5DhPHbg72MgTzJjul9OzhBU/exec
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