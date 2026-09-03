“Wild Horse Nine” es ovacionada en el Festival de Venecia y Mariana Di Girolamo suma un nuevo hito en su carrera

En el marco del Festival de Venecia, la película Wild Horse Nine, del director británico Martin McDonagh, fue recibida con una ovación por parte del público.

Según reportó Variety, el filme logró una gran ovación durante 13 minutos. Tanto John Malkovich como Martin McDonagh se emocionaron por la recepción.

En el elenco destacan los actores John Malkovich, Sam Rockwell, Tom Waits, Steve Buscemi, Samuel Wayt, Morgan Grace Champ, Paola Giannini, Ailín Salas y la actriz chilena Mariana Di Girolamo.

La película, dirigida por McDonagh, está ambientada antes del golpe de Estado de 1973 y se centra en la historia de dos agentes de la CIA, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell. Ambos realizan un viaje a la Isla de Pascua, donde enfrentan el pasado y el presente con un tono de humor negro.

En cuanto al personaje de Di Girolamo, interpreta a una joven de izquierda, en medio de un convulso ambiente político, y en el proceso establece una amistad con uno de los agentes.

“Conocen a estos dos agentes y terminan teniendo con Chris una amistad muy única. Creo que ella es socialista y tiene el corazón abierto. Terminan creando un vínculo muy hermoso e interesante”, expresó.

Sobre el proceso creativo de este filme, durante la conferencia de prensa McDonagh expresó que este interés surgió tras un proceso de reflexión que tenía desde su adolescencia sobre la participación de la CIA en el gobierno de Salvador Allende. La trama comenzó a tomar forma cuando decidió centrarse en uno de los conflictos internos que enfrentaba uno de los agentes.

“Entonces me di cuenta de que la historia podía tratar sobre uno de los tipos experimentando culpa y arrepentimiento por su vida, por su relación con estas personas de la CIA y por todas las cosas que había hecho”, explicó.

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Mariana Di Girolamo deslumbra en el Festival de Venecia