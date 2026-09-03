Exministra Maya Fernández tilda de “extremadamente graves” los dichos de Milei sobre el derrocamiento de Allende y acusa “falta de humanidad”

La exministra de Defensa Nacional y nieta del expresidente Salvador Allende, Maya Fernández, se refirió en una declaración pública a los dichos del mandatario de Argentina, Javier Milei, en el Foro Madrid.

Fue durante su participación en dicha jornada que el libertario afirmó que “tras el gobierno del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, fue, sin lugar a dudas, la envidia de toda la región en términos económicos”.

Fernández reaccionó a las palabras de Milei a través de un comunicado en el que las reprochó y calificó de “extremadamente graves”.

“En primer lugar, porque elogia el derrocamiento de un presidente elegido democráticamente. Esa lectura normaliza la ruptura institucional y el golpe de Estado, una idea que ningún país que valore su democracia debería tolerar, y menos aún celebrar destempladamente”, explicó.

En esa línea, sostuvo que las palabras del presidente argentino toman mucha más gravedad considerando que ocurren a solo ocho días de que se conmemore el 11 de septiembre.

“Esa gravedad se agudiza por el momento y el lugar en que fueron pronunciadas: a días de conmemorarse el 11 de septiembre, fecha que recuerda el inicio de una dictadura responsable de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos”, enfatizó.

“Estas palabras evidencian una preocupante indolencia hacia las víctimas y sus familias, una falta de respeto por la memoria democrática de Chile y, en el fondo, una profunda falta de humanidad“, cerró.