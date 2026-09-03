Crisis en Prodemu: Ministra de la Mujer acusa que heredó déficit financiero de más de $2 mil millones

La ministra de la Mujer, Judith Marín, se refirió a la situación financiera que atraviesa la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), la cual podría provocar su cierre a más de 35 años de su creación.

De acuerdo con Radio Bío Bío, la entidad cuenta solo con recursos para pagar remuneraciones hasta el mes de octubre de 2026, lo que significaría su cierre para diciembre de este año.

Al respecto, Marín sostuvo: “Sobre Prodemu hay que ser claros: estamos poniendo orden a una situación que heredamos de la administración anterior“, según consignó Emol.

En esa línea, explicó que, al asumir la cartera, la fundación tenía un déficit financiero superior a los $2.000 millones, el cual podría aumentar hasta los $3.000 millones según las proyecciones.

Además, aclaró que en la cartera no se ha hablado “de un eventual cierre (de Prodemu), pero sí de orden. Y eso es ser responsables, a fin de que los recursos lleguen efectivamente a las mujeres”.

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La secretaria de Estado criticó que Prodemu ha tenido “una mala ejecución y convenios sindicales que han aumentado los sueldos, elevando el gasto y la deuda más allá de su capacidad financiera”.

Asimismo, expuso que la situación “se venía agravando desde 2023”, declaración similar a la que dio tras su reunión con la contralora Dorothy Pérez por el déficit financiero en la entidad.

“Desde 2023 a la fecha, Prodemu ha tenido un deterioro progresivo y de arrastre en su situación financiera, producto de decisiones adoptadas por la administración anterior“, apuntó en ese entonces la ministra.

Ante esto, Marín señaló que cerca del 80% de los ingresos de Prodemu se destinan al pago de remuneraciones y gastos administrativos.

“Nosotros no escondimos el problema, lo enfrentamos con responsabilidad y, en nuestra administración, ya hemos logrado reducir el déficit en cerca de $1.300 millones“, agregó.