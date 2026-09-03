Machado afirma que acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU. debería firmarse con “un gobierno serio y democrático”

(CNN Español) — La líder opositora venezolana María Corina Machado realizó este jueves su primer pronunciamiento sobre el acuerdo petrolero anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y cuestionó que el pacto para la explotación de pozos sea firmado por un “régimen ilegítimo”, en referencia a las autoridades chavistas.

La exdiputada, que permanece fuera del país desde diciembre, subrayó el carácter estratégico de la asociación anunciada entre Washington y Caracas, y dijo que es por esa razón que “todos necesitamos que las cosas se hagan bien”, para asegurar las inversiones sostenidas a largo plazo bajo condiciones de rentabilidad y seguridad.

“Todo esto requiere trabajar de forma sostenida bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. Y esto solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático”, indicó la ganadora del premio Nobel de la Paz en un video divulgado en sus redes sociales.

Machado aseguró que Estados Unidos es “el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”, pero considera que el chavismo no es el interlocutor adecuado. “Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, apuntó.

La dirigente opositora afirmó que los anuncios de los últimos días han generado “una profunda preocupación por las implicaciones que tiene para el futuro de nuestro país” y dijo a sus seguidores: “Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros”.

“El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, agregó. La oposición, que rechaza los resultados proclamados por las autoridades electorales de los comicios de 2024 que dieron por ganador a Nicolás Maduro, presentó en su momento actas con las que sostiene que el candidato Edmundo González se impuso en esa votación. Maduro fue capturado en un operativo militar estadounidense en Caracas el pasado mes de enero y Delcy Rodríguez asumió desde entonces como presidenta encargada.

“Venezuela vale mucho más que su petróleo. El verdadero valor de Venezuela es su gente, que por las buenas es el mejor socio del planeta y que jamás pondrá en venta nuestra libertad ni la de nuestro país”.