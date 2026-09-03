Defensa de Maduro pide a juez desestimar acusación y argumenta que tenía inmunidad como jefe de Estado

(CNN Español) — El depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro pidió este miércoles a un juez federal de Nueva York que desestime la acusación penal en su contra en Estados Unidos, al argumentar que está protegido por inmunidad soberana.

En una moción en la que pide desestimar la acusación, el equipo del abogado de Maduro, Barry Pollack, argumentó que, como era el jefe de Estado de Venezuela cuando fue acusado, gozaba de inmunidad frente a un proceso penal en un tribunal extranjero.

“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en funciones en el momento en que se presentaron los cargos”, señalaron sus abogados.

“Eso no es una casualidad de la historia. Refleja una norma más antigua que el common law: los jefes de Estado están exentos del proceso penal de cualquier tribunal nacional que no sea el suyo”, agregaron.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde entonces en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado inocentes.

Maduro fue elegido presidente de Venezuela por primera vez en 2013, aunque Estados Unidos y decenas de otros países dejaron de reconocerlo como líder legítimo del país después de las elecciones presidenciales de 2018.

Por separado, la defensa presentó otro argumento relacionado con la inmunidad. Sostuvo que los hechos descritos en la acusación se derivan del ejercicio de funciones oficiales de Maduro, entre ellas atribuciones diplomáticas, militares y de seguridad, y que, por ello, tampoco puede ser juzgado por una corte estadounidense.

Desde el inicio, los abogados de Maduro dijeron que cuestionarían si fue legal capturarlo y trasladarlo, y que argumentarían que, como jefe de Estado, tenía inmunidad.

Sin embargo, la moción presentada este miércoles todavía no busca cerrar el caso por la forma en que fue capturado y trasladado desde Venezuela. La defensa dijo que podría presentar ese argumento más adelante, cuando avance la etapa de revisión de las pruebas.