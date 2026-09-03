EE.UU. impone nuevas sanciones a Cuba, incluyendo a un nieto del expresidente Raúl Castro

(CNN) — El Gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Cuba, incluyendo en esta medida a uno de los nietos del expresidente Raúl Castro, mientras continúa su cerco económico a la isla.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves las designaciones de Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba “y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”.

“Estas designaciones reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre: una donde se desmantelen las redes financieras ilícitas del régimen, sus aparatos represivos y las arraigadas estructuras de poder de la era de Castro, y donde el pueblo cubano, no sus opresores, herede el futuro de la nación”, afirmó Rubio en un comunicado.

CNN contactó a la Cancillería de Cuba para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

A lo largo del año, la administración de Donald Trump ha impuesto diversas y duras sanciones contra Cuba y su Gobierno, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel y al hijo y a otro nieto de Raúl Castro, en un intento por aumentar la presión sobre La Habana.

Las presiones de Estados Unidos contra Cuba se intensificaron desde finales de enero, cuando Washington amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que dieran petróleo a la isla. Esto llevó a que varios proveedores, como México, suspendieran sus envíos, lo que a su vez generó escasez y agravó la crisis energética en Cuba.

En mayo, además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

Por ese hecho, en el que murieron cuatro personas —tres de ellas estadounidenses—, el Departamento acusó a Castro y otros hombres de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. El Gobierno de Cuba rechazó todos los cargos.

Con información de Mauricio Torres, de CNN.