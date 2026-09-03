Ministro Arrau cancela participación en el Foro Madrid tras excusarse por “una emergencia”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que no podrá participar en el Foro Madrid este jueves.

Arrau había confirmado previamente que se uniría al presidente José Antonio Kast para exponer en el panel “Seguridad hemisférica: enfrentando el crimen transnacional y el terrorismo”, junto con otras figuras como el director de Transformación en Texas Public Policy Foundation, Joshua Treviño, junto con el presidente y CEO de Hudson Institute, John P. Walters.

No obstante, durante el inicio del panel, la presentadora informó que el secretario de Estado finalmente no podría participar, según consignó La Tercera.

“Íbamos a contar con el ministro Martín Arrau, el ministro de Seguridad Pública de Chile, pero ha tenido una emergencia y hemos tenido que excusarle. Agradecemos que iba a estar en este panel, pero no ha podido ser”, señaló.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, Arrau no participó porque decidió priorizar la reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la cual se prolongó más de lo previsto.

Este encuentro era de especial interés a raíz del plan de atentado contra el alcalde de San Bernardo, Cristopher White, revelado por el Ministerio Público.