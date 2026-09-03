Cadem e Instructure: Un 79% de los estudiantes universitarios usa IA para tareas académicas pero solo un 18% participó en capacitaciones de IA en sus instituciones

Un estudio de Cadem e Instructure reveló que en Chile el 79% de los estudiantes universitarios utiliza inteligencia artificial de forma semanal para sus tareas académicas, mientras que solo el 18% participó en capacitaciones sobre esta tecnología impartidas por sus planteles en el último año.

La medición La IA en la educación superior chilena, realizada en instituciones públicas y privadas, constató una marcada brecha entre la adopción digital y la respuesta formativa de las casas de estudio.

Aunque el 76% de los profesores recurre a herramientas generativas y el 55% recibió formación, el 80% del cuerpo docente y el 71% de los alumnos sostienen que las universidades avanzan más lento de lo debido. Además, apenas el 22% de los jóvenes reporta claridad respecto a las normas de uso institucional, a pesar de que el 91% exige transparencia.

Esta falta de preparación incide en las expectativas laborales: el 50% de los estudiantes teme que la tecnología sea una amenaza para su futuro trabajo, frente al 13% de los académicos.

Carolina Rivas García, vicepresidenta para América Latina de Instructure, plantea que “la IA ya lleva tiempo en las aulas chilenas, el reto ahora está en preguntarse dónde puede la IA aportar mayor valor al aprendizaje, qué capacidades necesitan realmente desarrollar estudiantes y docentes para interactuar adecuadamente con ella y dónde es imprescindible preservar el criterio humano”.

Del mismo modo, Montserrat Copaja, gerente de Estudios Cuantitativos de Cadem explica que “este estudio llega en un momento clave para la educación superior chilena, porque la inteligencia artificial ya forma parte cotidiana de todo el ecosistema universitario. Por eso, contar con una mirada actualizada y propia sobre cómo estudiantes y docentes se relacionan con esta tecnología nos parece muy relevante. Este estudio indaga en la experiencia de quienes viven este proceso día a día, poniendo sobre la mesa su percepción respecto a los niveles de adopción, oportunidades, desafíos y expectativas que genera la IA, aportando evidencia concreta a un debate que recién comienza en nuestro país”.