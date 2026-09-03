State of Play: Final Fantasy VII Revelation ya tiene fecha y Jin Sakai vuelve en Ghost of Yōtei

PlayStation realizó este jueves una nueva edición de State of Play seguida inmediatamente por State of Play Japan, con más de 30 videojuegos, fechas de lanzamiento, nuevos modos de juego y anuncios para PS5.

Según el resumen oficial publicado por PlayStation Blog, entre las principales novedades estuvieron la fecha definitiva de Final Fantasy VII Revelation, el regreso de Jin Sakai en Ghost of Yōtei, un nuevo tráiler de Marvel’s Wolverine y nuevos antecedentes de Until Dawn 2.

Final Fantasy VII Revelation llegará en abril de 2027

Square Enix confirmó que Final Fantasy VII Revelation se estrenará el 8 de abril de 2027 en PS5, con lo que llegará a su fin la trilogía remake iniciada con Final Fantasy VII Remake.

El juego cerró el State of Play con una presentación extendida de su mundo, que podrá recorrerse desde el aire a bordo del Highwind y también por tierra mediante chocobos y nuevas herramientas de desplazamiento.

PlayStation también adelantó que los jugadores podrán escoger qué integrantes del grupo participan en determinadas misiones, decisión que tendrá efectos en algunos eventos y situaciones de la historia.

Jin Sakai vuelve en Ghost of Yōtei

Sucker Punch confirmó una de las sorpresas de la jornada: Jin Sakai, protagonista de Ghost of Tsushima, regresará como personaje jugable en Ghost of Yōtei: Most Wanted.

Most Wanted será un nuevo modo de supervivencia para un jugador con elementos roguelike, en el que se podrán elegir cuatro personajes y completar recompensas de dificultad creciente.

Jin conservará sus cuatro posturas de combate originales y habilidades como Dance of Wrath y Ghost Stance. El modo llegará el 1 de octubre como parte de Ghost of Yōtei Complete Edition.

Ese mismo día llegará además Echoes of Sekigahara, expansión narrativa que profundizará en el pasado de Atsu y su participación en la batalla de Sekigahara.

Marvel’s Wolverine estrena tráiler de lanzamiento

A menos de dos semanas de su estreno, Marvel’s Wolverine tuvo una nueva aparición durante el evento con su tráiler de lanzamiento.

El adelanto mostró nuevas escenas de Logan junto a miembros del Team X, más detalles de las habilidades telequinéticas de Jean Grey y nuevos personajes que formarán parte de la historia.

El título desarrollado por Insomniac Games llegará en exclusiva a PS5 el próximo 15 de septiembre.

Until Dawn 2 ya tiene fecha

Otro de los anuncios importantes fue la fecha de lanzamiento de Until Dawn 2, que se estrenará el 28 de enero de 2027 en PlayStation 5.

El nuevo tráiler mostró al grupo de creadores paranormales Dead True en una historia que los llevará primero de regreso al Sanatorio Blackwood y posteriormente hasta la isla de Akishima.

El proyecto está desarrollado por Firesprite en colaboración con AdHoc Studio, equipo detrás de Dispatch.

GTA VI, Metro 2039 y más anuncios

La transmisión dejó además varias novedades adicionales.

Grand Theft Auto VI: PlayStation presentó dos controles DualSense de edición limitada inspirados en Vice City, que llegarán el 19 de noviembre.

PlayStation presentó dos controles DualSense de edición limitada inspirados en Vice City, que llegarán el 19 de noviembre. Metro 2039: mostró su primer gameplay en PS5 Pro y confirmó su estreno para el 4 de febrero de 2027.

mostró su primer gameplay en PS5 Pro y confirmó su estreno para el 4 de febrero de 2027. Final Fantasy Resonance: lanzó una demo gratuita con su primer capítulo completo y confirmó la aparición de Sephiroth.

lanzó una demo gratuita con su primer capítulo completo y confirmó la aparición de Sephiroth. Monster Hunter Wilds: Ascendance: presentó nuevos monstruos, zonas y mecánicas para su expansión de 2027.

presentó nuevos monstruos, zonas y mecánicas para su expansión de 2027. PlayStation Plus: confirmó la llegada de títulos como Dino Crisis 2 y el Ratchet & Clank original al catálogo de clásicos.

PlayStation publicó posteriormente un resumen con todos los anuncios y tráilers de ambas transmisiones a través de PlayStation Blog.