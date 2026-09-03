Caso Cerimedo: Fiscalía Centro Norte abre investigación por presuntos delitos informáticos vinculados a asesor argentino detenido en Bolivia

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió este jueves una investigación para indagar si el consultor político Fernando Cerimedo participó e intervino eventualmente en campañas electorales del país.

Cabe recordar que el diputado del Partido Socialista (PS) Juan Santana ingresó la denuncia ante el Ministerio Público para investigar los supuestos vínculos que el exasesor de Javier Milei podría tener con funcionarios públicos.

En concreto, la denuncia de Santana pedía a la Fiscalía indagar las actividades de Cerimedo en el país ante la eventual existencia de una red de cuentas coordinadas que tendría como objetivo intervenir en el debate político.

La acción surge a raíz de que el argentino fue detenido en Bolivia por presunto sicariato contra su expareja y de que la policía encontró una minigranja de bots en uno de sus domicilios.

A esto se le suma que la expareja del consultor, la abogada Nadia Beller, afirmó que Cerimedo le reveló ser cercano al líder del Partido Republicano e incluso haber trabajado en su campaña presidencial, lo que Kast negó tajantemente: “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”.

Estos hechos generaron cuestionamientos desde la oposición por la relación que podría tener el argentino con el Gobierno y motivaron la aprobación de una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados para analizar las actividades de Cerimedo en el país, medida que se ratificó esta semana tras una falta de quórum en la primera votación.

Finalmente, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, decidió abrir esta jornada una investigación respecto al caso, la que quedará a cargo de la fiscal Macarena Cañas y de la Fiscalía Local de Santiago Centro.