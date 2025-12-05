De Shakira a Bad Bunny: Conoce el top 10 de conciertos más buscados en Chile en 2025

El informe anual "El Año en Búsquedas" de Google reveló el ranking de los espectáculos musicales que captaron mayor interés en el país, liderado por la estrella colombiana Shakira y que muestra una diversidad de géneros y generaciones.

De acuerdo con los datos recopilados por Google Trends, el listado de los conciertos más buscados por los chilenos durante el 2025 refleja un panorama musical ecléctico. La lista la encabeza Shakira, seguida de cerca por el artista nacional Kidd Voodoo y el fenómeno global Bad Bunny, lo que evidencia un equilibrio entre el interés por megaestrellas internacionales y figuras locales de gran impacto.

La diversidad es la norma, con presencia del pop de Dua Lipa, la música de autor de Silvio Rodríguez, el ícono latino Chayanne, el K-Pop de Stray Kids y el rock legendario de bandas como Linkin Park, Green Day y Guns N’ Roses.

Un reflejo de gustos amplios y sin fronteras

Este top 10, construido a partir de las búsquedas con mayor crecimiento respecto al año anterior, confirma que los intereses culturales en Chile no conocen de géneros únicos. La fuerte presencia del rock clásico y del pop internacional junto al reguetón y un artista chileno destaca la amplitud del gusto musical.

El informe subraya cómo las búsquedas digitales ofrecen una perspectiva única de los temas que realmente capturaron la atención del público a lo largo del año.

Este es el top 10 de conciertos más buscados en Chile durante 2025: