De la calle a “Gerente de Felicidad”: Bandida del Carmen, la perrita influencer que revoluciona la educación en Chile

Con más de medio millón de seguidores y un casco rosado, esta perrita mestiza pasó de ser rescatada a convertirse en la guía digital de Kimche, humanizando el Big Data para miles de profesores.

En un mundo donde la inteligencia artificial y el Big Data dominan los titulares, la verdadera innovación en la educación chilena tiene cuatro patas y ladra. Se trata de Bandida del Carmen, una perrita mestiza que ha pasado de vivir en la calle a ostentar el cargo de Gerente de Felicidad en Kimche, una EdTech nacional que simplifica la gestión escolar.

Bandida no es solo una mascota corporativa; es un fenómeno viral con más de 500 mil seguidores entre Instagram (@bandidadelcarmen) y TikTok. Pero su rol va más allá de los likes: ella es la interfaz amable que ayuda a directivos y docentes a perder el miedo a la tecnología.

Tecnología con empatía: El efecto “Bandi”

Creada en 2017 por los ingenieros Lucas Espinoza y Sebastián Arentsen, Kimche nació para solucionar un dolor de cabeza histórico en los colegios: la dispersión de datos. Antes, la información de asistencia, notas y planificación estaba perdida en cuadernos o múltiples Excel. Hoy, la plataforma centraliza todo con un diseño minimalista.

¿Dónde entra Bandida? Ella es la guía digital dentro del software. Cuando un profesor necesita aprender una nueva funcionalidad o requiere soporte técnico, es el avatar de Bandida quien aparece para explicarlo, haciendo que la gestión administrativa sea menos fría y más humana.

“Esa mezcla de autonomía, propósito y creatividad me ha permitido hacer cosas distintas… como poner a una perrita en un cargo oficial y recorrer colegios con ella para conectar desde un lugar más cercano y auténtico”, comenta Lucas Espinoza, co-fundador de Kimche.

Resultados que mueven la cola

La estrategia de integrar a Bandida como pilar de la experiencia de usuario ha sido un éxito rotundo en los 330 establecimientos que usan la plataforma actualmente:

96% de satisfacción: La cercanía de Bandida ha contribuido a mantener evaluaciones casi perfectas por parte de los usuarios durante 2024 y 2025.

Soporte Emocional: Su misión oficial incluye promover el bienestar, recordando a los docentes que el aprendizaje nace del cariño.

Presencia en Terreno: La perrita, famosa por andar en bicicleta junto a su dueño, visita colegios reales, rompiendo la barrera entre lo digital y lo presencial.

Con una valoración de 4,8 estrellas en Google, Kimche y Bandida demuestran que la eficiencia de los datos y la alegría no son opuestos, sino complementarios. Una lección que esta “Gerente de Felicidad” enseña a diario, un ladrido a la vez.