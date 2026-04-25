¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en Chile?

El Día de la Madre es una de las celebraciones más esperadas por las familias chilenas.

Hasta 1976, la conmemoración se realizaba el 17 de octubre de cada año. Sin embargo, ese mismo año el Decreto Supremo N° 1.100 estableció oficialmente el 10 de mayo como la fecha para homenajear a las madres, en reconocimiento a su rol fundamental y al valor de la familia en la sociedad chilena.

Si bien, por motivos comerciales y para facilitar la celebración familiar, es habitual que esta fecha se traslade al segundo domingo de mayo, este año ambas fechas coinciden, permitiendo la celebración en su día oficial.

¿Cuál es origen del Día de la Madre?

El origen contemporáneo del Día de la Madre se remonta a la activista y abolicionista estadounidense Julia Ward Howe, quien en 1872 propuso la creación de una jornada para unir a las mujeres en favor de la paz.

Sin embargo, el reconocimiento oficial se logró en 1907 gracias a Anna Jarvis, quien organizó el primer Día de la Madre en homenaje a su propia madre, Ann Reeves Jarvis.

Esta última fue fundadora de grupos de trabajo de mujeres que cuidaban a soldados durante la guerra de Secesión en Estados Unidos.

En 1911, todos los estados de la Unión reconocieron la festividad, y en 1914 el entonces presidente Woodrow Wilson firmó un proyecto de ley que estableció el Día de la Madre como una celebración nacional en Estados Unidos, fecha que luego se replicaría en diversos países del mundo.