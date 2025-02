Corte masivo de luz casi arruina la racha de 1.020 días de chilena en Duolingo

Ana Guajardo ha mantenido una racha en Duolingo durante tres años con el objetivo de aprender japonés, pero sus avances casi se vieron arruinados por la interrupción del suministro eléctrico.

El corte de luz registrado a las 15:16 horas causó diversos estragos en la ciudad, afectando también la conectividad. En un mundo interconectado, las personas tienen acceso a múltiples herramientas para el aprendizaje, entre ellas las aplicaciones de idiomas, que permiten medir el progreso a lo largo del tiempo.

Esto lo sabe bien Ana Guajardo, quien ha mantenido una racha de tres años en Duolingo, logro que estuvo en riesgo debido a la contingencia nacional.

Guajardo no se quedó de brazos cruzados y relató a Las Últimas Noticias que recurrió a diversas estrategias para no perder sus 1.020 días de estudio. Primero, utilizó el congelador, una herramienta de la aplicación que se adquiere con gemas y permite mantener la racha en caso de no poder practicar, aunque debe retomarse al día siguiente para evitar la pérdida del avance. Además, como medida adicional, contactó al centro de ayuda de la app para explicar la situación.

“Es complicado mantener la racha, requiere harto tiempo”, comentó en el citado medio.

La presidenta de la Asociación de Mujeres en Videojuegos de Chile ha incursionado en Duolingo con el objetivo de que su segundo viaje a Japón sea distinto al primero y pueda comunicarse con mayor facilidad al celebrar sus 40 años en el país asiático.

“Ahora puedo formar frases, pedir agua o preguntar dónde está el ascensor. También he aprendido sobre costumbres del idioma y cómo finalizar una conversación. He jugado muchísimo en la app. Mi mayor desafío ha sido la estructura gramatical, porque no sé escribir en japonés”, complementó.

¿Qué es la racha?

Una racha o streak es la cantidad de días consecutivos en los que un usuario completa al menos una lección. En el caso de Ana, su práctica diaria se realiza puntualmente a las 15:00 horas.