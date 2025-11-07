Cometa 3I/ATLAS: todo lo que debes saber del viajero espacial que pasará por única vez en nuestro sistema Solar

Durante el próximo 19 de diciembre el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al planeta Tierra.

El cometa 3I/ATLAS sigue causando revuelo dentro de la comunidad científica y el mundo. El objeto espacial descubierto en Río Hurtado a través del Telescopio ALMA al norte de nuestro país, podría contener las respuestas de lo que hay más allá de nuestro sistema planetario.

Según estudios, este objeto interestelar ha cruzado las galaxias durante eones (periodos de tiempo que abarcan más de miles de millones de años) sin presentar alteraciones, convirtiéndolo en una cápsula del tiempo de más de 10.000 millones de años que posibilitan la entrega de información química y física que permita descifrar a los científicos su lugar de orígen.

Es por esto que, en conversación con CNN Tiempo, el astrónomo del Centro Cata y de la Universidad Católica, Thomas Puzia profundiza en los detalles y la información sobre el universo que nos brinda el paso del cometa interestelar.

¿Qué se sabe hasta el momento de 3I/ATLAS?

Hasta la fecha, es el tercer objeto interstelar descubierto. El primero fue el 1I/Omuamua descubierto en 2017, seguido por 2I/Borisov en 2018. Su velocidad supera los 200.000 kilómetros por hora, convirtiéndolo en el objeto espacial más veloz hasta el momento. Además, este cometa es incluso más antiguo que nuestro sistema solar.

Puzia detalla sobre los componentes que se han logrado descubrir producto del paso el cometa “obtuvimos muchos datos espectroscópicos y descubrimos emisiones ahora de hierro, y esto nos indicó una química bastante particular. Por primera vez se vió emisiones de níquel y hierro tan temprano en su pasaje básicamente por el sistema solar cuando se calienta el objeto, cuando se acerca al Sol”.

El astrónomo a su vez, entregó detalles sobre dónde pasó este objeto la gran mayoría de su vida, señalando que fue en un ambiente criógeno, con temperaturas extremadamente bajas y con una química muy distinta a otros objetos que se encuentran en nuestro sistema solar.

“La particularidad de este objeto es, como ya mencioné, es su composición química, que tiene que ver también con nuestra suerte de poder observar este objeto tan temprano en su trayectoria llegando al sistema solar, porque descubrimos este objeto bastante temprano, entonces lejos del Sol, donde las temperaturas se mantienen todavía muy bajas. Entonces, eso nos permitió averiguar y medir propiedades químicas que se fundan en su entorno, donde pasó este objeto la gran mayoría de su vida, en un ambiente criógeno, y la química en este ambiente es muy distinta de los tipos de objetos que tenemos en nuestro sistema solar, los cometas, asteroides, que pasan muchas veces bastante cerca al Sol. Entonces se procesa esta química. En el caso del 3I/ATLAS, tuvimos la suerte de que pudimos medir exactamente esta química, esta composición muy primígena, básicamente, y averiguar sus detalles. En este caso, estos detalles, la ventana a esta parte del espacio se abrió por primera vez”, señaló el astrónomo.