Qué es, de donde proviene y por qué la nasa activó un protocolo de defensa por el cometa 3I/ATLAS, ¿estamos en peligro? Esto y mucho más en CNN Tiempo.

El 3I/ATLAS ha causado expectación en el mundo científico y la investigación espacial, se trata de un cometa de carácter interestelar, es decir, que no pertenece a nuestro sistema solar, sino que ha viajado y continuará su viaje a través de la galaxia.

El cometa se encuentra pasando por la órbita de nuestro sistema planetario, es por esto que la astrónoma Jennifer Anguita, en conversación con CNN Tiempo, nos detalló todo sobre este fenómeno.

¿Qué es 3I/ATLAS y por qué es tan relevante para la ciencia?

El 3I/ATLAS, es un objeto espacial descubierto en julio de este año a través del telescopio de estudio llamado Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), financiado por la NASA y se encuentra ubicado en Río Hurtado, Chile. Este es el tercer objeto interestelar (no proveniente de nuestro sistema solar) conocido. Los primeros son el Oumuamua (1I/ Oumuamua en 2017) y el Borisov (2I/Borisov en 2019).

El cometa está hecho de diferentes componentes, como agua y polvo interestelar, y se espera que pase cercano al Sol, siguiendo su ruta hacia lo profundo del espacio.

El 3l/ATLAS es el cometa u objeto espacial más veloz registrado hasta la fecha, alcanzando una velocidad superior a los 220.000 kilómetros por hora.

Pero, ¿representa algún peligro para el planeta? Según la astrónoma, no representa realmente un peligro para nosotros, sin embargo, el protocolo debe establecerse como medida preventiva ante algún suceso de riesgo.

“Existen ciertos protocolos que no necesariamente significan que algo malo va a pasar, en este caso este protocolo en realidad es un sistema de seguimiento a este cometa, para estudiarlo, saber qué composición química tiene y cómo se va comportando a medida que se va acercando al Sol y a nosotros”, señala Anguita.