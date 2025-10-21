Chocolate chileno es reconocido en ranking de los mejores 100 chocolates del mundo de Tastle Atlas

"Es la primera chocolatería chilena que produce desde el grano hasta la barra, fundada con la visión de combinar calidad, sostenibilidad e identidad local", destacó la guía culinaria.

Un chocolate chileno fue reconocido en el ranking de los 100 mejores chocolates del mundo, según concursos y críticos profesionales, elaborado por la guía culinaria Tastle Atlas.

Se trata de Óbolo Chocolate que es parte del listado con 5 de calificación.

Tastle Atlas destacó que Óbolo “es la primera chocolatería chilena que produce desde el grano hasta la barra, fundada con la visión de combinar calidad, sostenibilidad e identidad local. Su fundador, Mark Gerrits, quien en 2015 decidió dedicarse por completo al chocolate, creó una marca que utiliza granos de cacao cuidadosamente seleccionados de regiones amazónicas, procesados ​​y elaborados en Chile”.

Entre el surtido hay “tabletas de chocolate de origen único, chocolate para beber, cacao ceremonial, pralinés y cajas de regalo, todos producidos en variedades veganas, sin gluten y sin soja. Se prioriza la sostenibilidad, con envases compostables y un enfoque ético en el abastecimiento”.

El taller y tienda de chocolate está ubicado en el Barrio Italia en Santiago, “donde los visitantes pueden vivir una auténtica experiencia chocolatera. Óbolo es una marca reconocida por su fuerte carácter y su terroir distintivo, premiada en concursos internacionales y valorada por su transparencia y responsabilidad social”.

