Chocolate chileno es reconocido en ranking de los mejores 100 chocolates del mundo de Tastle Atlas

Por CNN Chile

21.10.2025 / 13:14

"Es la primera chocolatería chilena que produce desde el grano hasta la barra, fundada con la visión de combinar calidad, sostenibilidad e identidad local", destacó la guía culinaria.

Un chocolate chileno fue reconocido en el ranking de los 100 mejores chocolates del mundo, según concursos y críticos profesionales, elaborado por la guía culinaria Tastle Atlas.

Se trata de Óbolo Chocolate que es parte del listado con 5 de calificación.

Tastle Atlas destacó que Óbolo “es la primera chocolatería chilena que produce desde el grano hasta la barra, fundada con la visión de combinar calidad, sostenibilidad e identidad local. Su fundador, Mark Gerrits, quien en 2015 decidió dedicarse por completo al chocolate, creó una marca que utiliza granos de cacao cuidadosamente seleccionados de regiones amazónicas, procesados ​​y elaborados en Chile”.

Entre el surtido hay “tabletas de chocolate de origen único, chocolate para beber, cacao ceremonial, pralinés y cajas de regalo, todos producidos en variedades veganas, sin gluten y sin soja. Se prioriza la sostenibilidad, con envases compostables y un enfoque ético en el abastecimiento”.

El taller y tienda de chocolate está ubicado en el Barrio Italia en Santiago, “donde los visitantes pueden vivir una auténtica experiencia chocolatera. Óbolo es una marca reconocida por su fuerte carácter y su terroir distintivo, premiada en concursos internacionales y valorada por su transparencia y responsabilidad social”.

Su colección está disponible aquí.

