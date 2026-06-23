Habla chilena del viral en metro de Barcelona en el que sufre ataque racista: “Que quede claro que yo no sé pelear”

Dayan Córdova Morales, la chilena que se volvió viral tras enfrentar a una mujer en el metro de Barcelona, decidió contar su versión de lo ocurrido luego de leer comentarios que la acusaban de ser “carterista”.

El registro comenzó a circular a fines de mayo en redes sociales y fue replicado en medios chilenos, españoles y latinoamericanos.

En el video se ve a la rancagüina involucrada en una discusión con una mujer catalana, luego de un incidente ocurrido al interior de un vagón de la Línea 5 del metro.

“Eso fue lo que más me ofendió”

En conversación con Las Últimas Noticias, Córdova explicó que decidió publicar un reel en Instagram para relatar lo sucedido después de ver comentarios que la catalogaban como “carterista”.

“Eso fue lo que más me ofendió”, afirmó.

Según contó, esa madrugada regresaba a su casa junto a un amigo latino cuando una mujer comenzó a gritar e insultar a pasajeros dentro del vagón.

“Cuando yo me subí esta chica ya venía gritando e insultando a todos”, relató.

Dayan aseguró que decidió intervenir cuando vio que la mujer habría empujado y golpeado a otro pasajero.

“Dije: ‘¿Cómo nadie hace nada si aquí nos está insultando a todos?’. Me paré y le dije: ‘¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Nos estás molestando a todos. Cállate’. Ella me escupió y ahí como que me enceguecí y la golpeé de vuelta”, contó.

La chilena afirmó que su amigo intentó separarlas y que ambas volvieron a sentarse. Sin embargo, la discusión continuó cuando la mujer comenzó a grabarla con su celular.

“Nos pusimos a discutir y ella golpeó en la cabeza al chico con el que yo andaba y le empezó a salir mucha sangre”, sostuvo.

Según su relato, la situación terminó en el andén, mientras ella intentaba auxiliar a su acompañante. En ese momento, otros pasajeros habrían bajado a la mujer del vagón.

Córdova vive hace cuatro años y medio en Barcelona. Según contó, llegó inicialmente por vacaciones, pero decidió quedarse tras enamorarse de la ciudad.

“Mi intención no era quedarme. Tenía mi departamento en Rancagua, mi vida, había terminado de estudiar párvulo. Pero acá se me abrió el mundo”, relató.

Actualmente trabaja en distintos oficios y mantiene un emprendimiento de accesorios hechos a mano.

La chilena aseguró que esta fue la primera vez que sufrió una agresión de ese nivel, aunque afirmó que sí ha recibido insultos por ser latina.

“No es mi forma de resolver los problemas”

Dayan también abordó los cuestionamientos que recibió tras la viralización del video y recalcó que no busca mostrarse como una persona violenta.

“Me gustaría que quede claro que yo no sé pelear, nunca fue mi intención que pasara esta situación, ni menos meter a mi amigo entre medio”, afirmó.

“Fue algo súper inesperado. No es mi forma de resolver los problemas”, agregó.