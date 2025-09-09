Chile, entre la tradición y el vacío digital: situación actual de la regulación de casinos online

A pesar de ser un referente en la industria de los casinos físicos, Chile se encuentra en una encrucijada digital: el país, junto a Bolivia y Ecuador, permanece como uno de los pocos en Sudamérica sin una ley que regule las apuestas y los casinos online, lo que genera un vacío legal.

Según datos de la consultora Slotegrator, evidenciados en la más reciente investigación de Apuesta Legal Chile, el mundo avanza hacia la formalización de este sector, con 85 mercados ya regulados y una clara tendencia global. Sin embargo, en Chile, el mercado sigue operando en una “zona gris”, lo que deja a los usuarios sin protección ni transparencia.

Los detalles de la falta de regulación

La ausencia de una normativa expone a los jugadores chilenos a operadores extranjeros que no responden ante las autoridades nacionales. “La regulación transformaría fundamentalmente el panorama de las apuestas en Chile”, afirma el abogado Luís Portela de Carvalho en una reciente entrevista para Apuesta Legal Chile, quien destaca que una ley ofrecería garantías a los apostadores, permitiéndoles recurrir a las autoridades en caso de disputas.

Un proyecto con freno de mano

En 2023, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para regular las apuestas en línea, pero la iniciativa se encuentra detenida en el Senado. En dicho proyecto se propone un marco legal robusto, que incluye:

Se establecerían licencias de US$ 74.000 y un sistema de contribuciones del 23% sobre el ingreso bruto del juego (GGR por sus siglas en inglés), que se destinarían a impuestos, fondos deportivos y programas de juego responsable. Seguridad y control: Se otorgarían nuevas atribuciones a la Superintendencia de Casinos, la Comisión de Mercados Financieros y el Servicio de Impuestos Internos. Además, se prohibiría la publicidad de sitios ilegales.

Un mercado que ya existe y que pide reglas

El abogado Carlos Baeza, representante de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, subraya que la regulación no crearía un mercado nuevo, sino que formalizaría uno ya existente. De acuerdo a un informe de la consultora Yield Sec, el 88% del mercado chileno de apuestas ya está en manos de 25 compañías internacionales.

“El gran desafío de la regulación es mantener este porcentaje de canalización, no atentar contra él”, comenta Baeza en una reciente entrevista, haciendo hincapié en la necesidad de reglas claras para que estos operadores sigan dentro del marco formal.

El espejo regional: lo que otros países ya ganan

Mientras Chile discute, otros países de la región ya cosechan los beneficios. Colombia, pionera en 2015, cuenta hoy con más de 390 operadores legales. En Brasil, la regulación que entró en vigor en 2025 ha generado miles de millones en impuestos para las arcas públicas solo en el primer semestre.

Los especialistas advierten que si el proceso no avanza, Chile podría perder competitividad y los beneficios económicos que la formalización del sector trae consigo.