Papa León XIV reaparece en público tras su cirugía por cáncer de pulmón: “Esta experiencia me dio un profundo sentido de cercanía”

(CNN) – Desde la misma ventana del Palacio Apostólico donde, hace 1 semana, anunció que necesitaba una operación, el papa León XIV encabezó este domingo el Ángelus. Fue su primera gran aparición pública tras la cirugía por cáncer de pulmón, ante miles de fieles que aplaudieron y cantaron en la Plaza de San Pedro.

El pontífice agradeció a los médicos y a quienes rezaron por él. “Esta experiencia me dio un profundo sentido de cercanía con todos los que atraviesan una enfermedad o un estado de debilidad“, afirmó. También anunció que retomará sus actividades de forma gradual.

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León XIV dejó el sábado el hospital Gemelli, donde le extirparon una masa que luego se diagnosticó como adenocarcinoma, la forma más común de cáncer de pulmón. Según sus médicos, su recuperación es buena.

“No hay razones clínicas para que no se realice”, dijo a Vatican News el profesor Stefano Margaritora, quien lo operó, sobre el viaje del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. El itinerario incluye Cusco, a unos 3.350 metros sobre el nivel del mar.