María Corina Machado asegura que la paz en Colombia está condicionada por la democracia en Venezuela

(EFE) — La líder opositora venezolana María Corina Machado planteó fortalecer la relación entre Colombia y Venezuela mediante iniciativas conjuntas en materia de seguridad, energía y economía, en el marco de una eventual transición democrática en su país. La dirigente, quien prepara desde Panamá su regreso a Venezuela, insistió además en la necesidad de definir cuanto antes una fecha para las elecciones presidenciales.

En una entrevista publicada este domingo por el diario colombiano El Tiempo, Machado vinculó directamente la situación política venezolana con la estabilidad del país vecino. “Solamente habrá paz y prosperidad en Colombia con democracia y libertad en Venezuela”, sostuvo. También calificó al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, como “aliado del pueblo venezolano y de la democracia”.

Uno de los ámbitos abordados por la dirigente fue la seguridad fronteriza. Machado propuso que las fuerzas armadas de ambos países trabajen conjuntamente contra los grupos ilegales que operan en esa zona. “Vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia”, afirmó.

La opositora aseguró además que los militares venezolanos han sido “forzados” a compartir territorio con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según planteó, una cooperación entre ambos países permitiría avanzar hacia una frontera con mayores condiciones de seguridad y desarrollo económico.

Machado también puso énfasis en los vínculos económicos entre las dos naciones. En materia energética, propuso reparar el gasoducto Antonio Ricaurte, de 225 kilómetros, y aumentar la capacidad de Venezuela para suministrar gas a Colombia. “¿Quién más cercano y lógico para integrarnos que precisamente la economía colombiana?”, señaló.

La dirigente sostuvo que este proceso debería estar acompañado por garantías jurídicas y reglas transparentes que permitan atraer inversiones hacia sectores como energía, agricultura, minería e infraestructura. A ello sumó la situación migratoria, recordando que Colombia recibe a más de 2,8 millones de venezolanos, muchos de los cuales, según afirmó, buscan regresar a su país.

En ese contexto, Machado defendió que una transición democrática podría contribuir a disminuir la presión migratoria y facilitar el retorno de venezolanos que permanecen en el extranjero. La dirigente reiteró que el proceso debe contemplar la convocatoria a elecciones presidenciales y descartó que el Gobierno de Delcy Rodríguez coopere en el combate contra grupos armados ilegales colombianos.