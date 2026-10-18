“La Convención se mató a ella misma” y “se pisó el palito”: Rodrigo Rojas Vade aborda su mentira en documental a siete años del 18-O

“Fueron malas decisiones, fue un error. Nunca quise hacer daño, solo quería ayudar a la causa”.

Con esas palabras, Rodrigo Rojas Vade abordó el caso que surgió durante el estallido social, donde fue parte como supuesto paciente oncológico y su paso por la Convención Constitucional en 2022.

En el documental Paria de Sebastián Millán -que se estrenará en 2027 y al cual tuvo acceso La Tercera-, el también conocido como “Pelao Vade” recordó cómo en 2021 reconoció haber mentido sobre la leucemia que dijo padecer.

Durante las manifestaciones de octubre de 2019, aparecía con catéteres intravenosos mientras participaba de las convocatorias y en videos hablaba sobre la supuesta enfermedad que tenía.

“Fueron malas decisiones, fue un error. Nunca quise hacer daño, solo quería ayudar a la causa. En el fondo, creer que todo iba a valer la pena si se lograba la meta”, manifestó.

Y agregó que si hubiera logrado el objetivo de que las personas tuvieran acceso a tratamiento, “a nadie le hubiera importado cuál era el diagnóstico de Vade”.

Del falso diagnóstico de Rojas Vade al triunfo del Rechazo

En el documental, Rojas Vade descartó que su engaño haya sido causal para el triunfo del Rechazo, que ganó con 62% en septiembre de 2022.

El “Pelao Vade” llegó a ser vicepresidente de la Convención, a la que llegó con más de 19 mil votos por la Lista del Pueblo.

“Para mí, con altura de miras, la convención se mató a ella misma. Yo siempre dije desde el día uno ‘chicos, no es normal que la derecha esté generando este espacio, no es normal que estén tan tranquilos, no es normal que estén tan callados’. Finalmente, creo que se pisó el palito en este hiperlibertinaje que dieron los patrones para crear un texto extremadamente progresista, que fue el que sepultó la misma chance de poder ser elegido”, dijo.

Por otro lado, apuntó a que su actuar fue por ser “sobreempático” y afirmó que no es psicópata”. Si realmente hubiera sido así, “hubiese terminado siendo presidente de Chile”.

Sebastián Millán, director del documental, explicó que el proyecto fue tomado desde la perspectiva de quienes creyeron en Rojas Vade.

“No para jugar el papel de víctima, sino más bien de gil y quitarle solemnidad a la narración. Esto no es un documental sobre el estallido ni sobre el proceso constituyente, no me interesa informar ni crear opinión al respecto, pero sí que podamos cuestionarnos y poner a prueba nuestras convicciones. Eso me parece un ejercicio sano y necesario”, profundizó.