Encuesta Criteria: Aprobación del presidente Kast llega al 28% y desaprobación de su gestión alcanza el 60%

Este domingo, la Encuesta Criteria dio a conocer las cifras de aprobación y de desaprobación de figuras políticas en el país y temas de contingencia nacional.

Según el sondeo, la aprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó el 28%, aumentando un punto porcentual en comparación con la semana anterior.

En tanto, su desaprobación llegó al 60%, con una baja de cuatro puntos en consideración con el sondeo pasado, en que llegó a su punto más alto del 64%. Un 12% de los encuestados dijo no saber.

Tras el anuncio de la rebaja del TAG

En medio del anuncio por parte del presidente Kast sobre las rebajas en el valor del TAG de hasta 25% para el próximo año, Criteria reveló que un 71% de las personas ha escuchado o leído sobre este descuento de Autopista Central.

Asimismo, un 69% de los encuestados está de acuerdo con la medida, mientras que un 42% sostiene “que la rebaja le beneficiaría algo o mucho en su presupuesto mensual”.

Por otro lado, un 44% está en desacuerdo con extender en 20 meses la concesión a cambio de la rebaja, frente al 41% que sí está de acuerdo.

Además, un 70% de las personas rechaza que el descuento se aplique solo a Autopista Central.