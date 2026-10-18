Encuesta Criteria a 7 años del 18-O: 59% considera que el estallido social fue negativo para Chile y 68% cree que las demandas siguen sin resolverse

En el marco de un nuevo aniversario del estallido social, la Encuesta Criteria reveló sus resultados sobre la percepción de los encuestados a siete años del 18-O.
De acuerdo al sondeo, un 59% de las personas considera que lo ocurrido fue más bien negativo a nivel país. En comparación con el año pasado, esta percepción bajó con respecto al 63%.
Mientras que el 41% sostiene que fue positivo.
Los resultados mostraron la evaluación de las personas respecto de la vinculación de la violencia y las manifestaciones de 2019.
Un 39% piensa que el estallido es la principal causa del aumento de la delincuencia en el país, a diferencia de lo arrojado el año anterior con un 45%.
Por otra parte, el 44% considera que los acontecimientos de violencia pertenecen a la expresión de un grupo minoritario de extremistas.
Además, un 68% considera que las demandas que impulsaron el estallido aún no se resuelven y un 63% sostiene que existen motivos en la actualidad para que las personas sigan manifestándose en las calles.
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