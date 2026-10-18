Por disturbios en el exterior: Metro informa cierre de estaciones en Línea 1

Este domingo, Metro de Santiago anunció el cierre de las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica en la Línea 1.

La empresa informó que ambas estaciones “se encuentran cerradas y sin detención de trenes” debido a disturbios en el exterior.

Desde Metro seguirán actualizando la condición del servicio de los trenes.

A las 14:24 horas, el tren subterráneo reiteró que Santa Lucía y Universidad Católica están cerradas y sin detención de trenes.

Las estaciones Baquedano y Universidad de Chile están cerradas, aunque sus combinaciones están disponibles.

[ACTUALIZACIÓN] Santa Lucía y U. Católica permanecen cerradas y sin detención de trenes. ❌ Accesos Baquedano y U. de Chile #L1 cerrados (combinaciones disponibles) — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 18, 2026

🟡 Por disturbios en el exterior, Santa Lucía y U. Católica #L1 se encuentran cerradas y sin detención de trenes. Seguiremos actualizando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 18, 2026

Previamente, a las 12:36 horas, Metro comunicó sobre el cierre de los accesos de Baquedano por Línea 1.

Mientras que el ingreso y salida por Línea 5 está disponible, al igual que la combinación.