Por disturbios en el exterior: Metro informa cierre de estaciones en Línea 1

Este domingo, Metro de Santiago anunció el cierre de las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica en la Línea 1.
La empresa informó que ambas estaciones “se encuentran cerradas y sin detención de trenes” debido a disturbios en el exterior.
Desde Metro seguirán actualizando la condición del servicio de los trenes.
A las 14:24 horas, el tren subterráneo reiteró que Santa Lucía y Universidad Católica están cerradas y sin detención de trenes.
Las estaciones Baquedano y Universidad de Chile están cerradas, aunque sus combinaciones están disponibles.
[ACTUALIZACIÓN] Santa Lucía y U. Católica permanecen cerradas y sin detención de trenes.
❌ Accesos Baquedano y U. de Chile #L1 cerrados (combinaciones disponibles)
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 18, 2026
🟡 Por disturbios en el exterior, Santa Lucía y U. Católica #L1 se encuentran cerradas y sin detención de trenes.
Seguiremos actualizando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 18, 2026
Previamente, a las 12:36 horas, Metro comunicó sobre el cierre de los accesos de Baquedano por Línea 1.
Mientras que el ingreso y salida por Línea 5 está disponible, al igual que la combinación.
⚠️ Desde este momento, los accesos de Baquedano #L1 se encuentran cerrados.
✅ Ingreso y salida por Baquedano #L5 (combinación disponible).
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 18, 2026
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