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Por disturbios en el exterior: Metro informa cierre de estaciones en Línea 1

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Por disturbios en el exterior: Metro cierra estaciones Santa Lucía y Universidad Católica/Agencia Uno

Este domingo, Metro de Santiago anunció el cierre de las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica en la Línea 1.

La empresa informó que ambas estaciones “se encuentran cerradas y sin detención de trenes” debido a disturbios en el exterior.

Desde Metro seguirán actualizando la condición del servicio de los trenes.

A las 14:24 horas, el tren subterráneo reiteró que Santa Lucía y Universidad Católica están cerradas y sin detención de trenes.

Las estaciones Baquedano y Universidad de Chile están cerradas, aunque sus combinaciones están disponibles.

Previamente, a las 12:36 horas, Metro comunicó sobre el cierre de los accesos de Baquedano por Línea 1. 

Mientras que el ingreso y salida por Línea 5 está disponible, al igual que la combinación.

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