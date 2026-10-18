Tragedia en Guayaquil: Sacerdote murió tras ser golpeado por una cruz de madera durante misa que era transmitida en vivo

Un trágico accidente conmociona a la comunidad católica tras confirmarse el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de la congregación del Santísimo Redentor, luego de que una cruz de madera se desprendiera y cayera sobre él mientras oficiaba una misa en Guayaquil, Ecuador.

El hecho ocurrió durante la jornada del sábado 17 de octubre en la Parroquia Perpetuo Socorro mientras el padre oficiaba la misa, la cual estaba siendo transmitida en directo a través de las redes sociales de la iglesia.

De un momento a otro, la cruz colgada en la pared se desprendió e impactó en el párroco.

Algunos de los presentes asistieron de inmediato a Sánchez. Sin embargo, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el deceso del sacerdote mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, informó la institución.

El hecho provocó asombro en redes sociales, donde fieles locales y usuarios han expresado sus condolencias a la comunidad del Perpetuo Socorro.

Desde la Arquidiócesis no han entregado detalles sobre las causas que provocaron el colapso de la cruz de madera.

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