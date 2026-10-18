Lautaro Carmona a 7 años del estallido social: “No nos quedemos en la expresión que desnaturalizó ese proceso, sino en la esencia que lo provocó”

A 7 años del estallido social, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó las “demandas legítimas” que originaron el 18-O y advirtió que siguen vigentes. “Tenía razones de inequidad, de desigualdad y exclusión. Si no se atienden esas razones, no hay magia que haga que la gente pueda contener su impotencia, su rabia ni canalizar su inquietud”, señaló tras la conferencia nacional del partido.

Carmona pidió no reducir el análisis del estallido a los hechos de violencia. También defendió el carácter “espontáneo” de las movilizaciones, con un nivel de “autoconvocatoria del mundo social y sindical ejemplar”. Además, advirtió que, si las autoridades no responden, los temas pendientes podrían convertirse en “una olla a presión”.

Críticas del oficialismo e indultos

Ante las críticas del oficialismo, que acusa al PC de promover la violencia, Carmona sostuvo: “Los comunistas somos responsables de hacerle aportes a la convivencia civilizatoria de la sociedad chilena“. Según afirmó en conversación con La Tercera, esos señalamientos son una “provocación” intencionada.

El dirigente también rechazó de forma categórica los indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos, incluso si se trata de personas de edad avanzada o enfermas. “No hay derechos ni beneficios carcelarios para quienes son criminales de lesa humanidad“, afirmó.