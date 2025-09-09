Tendencias China

Cancillería de China reconoció a influencer Nico.Travesías por su aporte cultural con Chile

Por CNN Chile

09.09.2025 / 17:03

{alt}

"Seguiré trabajando para construir algo cada vez más grande", destacó tras su reconocimiento.

El joven influencer, Nicolás Figueroa Curáz, mejor conocido en Internet como @Nico.Travesias fue reconocido por el gobierno Chino a raíz de su aporte cultural con Chile.

El joven, a través de sus redes sociales, destacó que “la Cancillería del Gobierno de China me reconoció como creador de contenido cultural entre Chile y China. Vinieron influencers de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y estaremos haciendo contenido por China”.

En esa línea, el creador de contenido afirmó que “quiero agradecer la presencia de la Embajada de Chile en China, en especial al Sr. Sergio Valenzuela, ministro consejero, por el apoyo. Y por supuesto a ustedes, mis Huaxines, que están ahí siempre apoyándome”.

Finalmente, afirmó que “seguiré trabajando para construir algo cada vez más grande”.

Revisa la entrevista completa en CNN Chile

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Mundo Viralizan impactantes imágenes del Congreso siendo consumido por fuego en Nepal en medio de jornadas de manifestaciones
Macaya pone en duda aprobación de presupuesto de Culturas por acto del "Comandante Ramiro" en excárcel de Valparaíso
Una bomba aérea rusa mata al menos a 24 civiles en una aldea rural de Ucrania
¿Zapateo bajo la lluvia?: Este es el pronóstico para las Fiestas Patrias en Santiago
Corte Suprema confirma multa a sucursal de Johnny Rockets por descontar parte de las propinas a sus garzones
Cancillería de China reconoció a influencer Nico.Travesías por su aporte cultural con Chile