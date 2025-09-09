Cancillería de China reconoció a influencer Nico.Travesías por su aporte cultural con Chile

"Seguiré trabajando para construir algo cada vez más grande", destacó tras su reconocimiento.

El joven influencer, Nicolás Figueroa Curáz, mejor conocido en Internet como @Nico.Travesias fue reconocido por el gobierno Chino a raíz de su aporte cultural con Chile.

El joven, a través de sus redes sociales, destacó que “la Cancillería del Gobierno de China me reconoció como creador de contenido cultural entre Chile y China. Vinieron influencers de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y estaremos haciendo contenido por China”.

En esa línea, el creador de contenido afirmó que “quiero agradecer la presencia de la Embajada de Chile en China, en especial al Sr. Sergio Valenzuela, ministro consejero, por el apoyo. Y por supuesto a ustedes, mis Huaxines, que están ahí siempre apoyándome”.

Finalmente, afirmó que “seguiré trabajando para construir algo cada vez más grande”.

