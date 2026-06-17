Beijing y la apuesta por la bicicleta: El ejemplo que refuerza el llamado a ampliar ciclovías en Santiago

Moverse por una ciudad de más de 20 millones de habitantes no es una tarea sencilla. Sin embargo, en Beijing, millones de personas encuentran cada día una solución rápida, económica y sustentable: la bicicleta.

La capital china cuenta con más de 1.000 kilómetros de ciclovías y corredores destinados a bicicletas y peatones, una infraestructura que ha convertido a este medio de transporte en una alternativa eficiente para desplazarse por una de las ciudades más grandes del mundo.

La bicicleta forma parte del paisaje urbano chino desde hace décadas, pero en los últimos años su uso ha adquirido nuevas dimensiones gracias a la tecnología. Hoy basta con abrir una aplicación móvil, escanear un código QR y desbloquear una bicicleta en cuestión de segundos.

Actualmente, los sistemas de bicicletas compartidas operan en más de 360 ciudades chinas y cuentan con una flota superior a los cuatro millones de bicicletas, entre modelos convencionales y eléctricos.Una de las principales razones de su éxito es el bajo costo.

De Beijing a la Región Metropolitana

Según el Gobierno de Santiago, la bicicleta dejó de ser un medio de transporte alternativo para transformarse en una necesidad cotidiana para miles de personas. Hoy, más de 1,5 millones de viajes se realizan diariamente en bicicleta en la Región Metropolitana —cerca del 7% del total de viajes, según la Encuesta de Movilidad de Santiago (CEDEUS, 2024)—, pero muchas veces quienes optan por este modo de transporte deben enfrentar trayectos inseguros, fragmentados o desconectados.

Según el gobernador, Claudio Orrego, se está implementando el Plan Maestro de Ciclovías, una iniciativa que forma parte de una política regional de movilidad y transporte alineada con la Estrategia Regional de Desarrollo 2035 y pensada para el Santiago del futuro. Este plan contempla reforzar la red existente y consolidar más de 820 kilómetros de infraestructura ciclista conectada entre 34 comunas.

Pero según la autoridad, el “principal obstáculo” no es técnico ni financiero, sino institucional: “Lo hemos visto incluso en proyectos emblemáticos como el tercer tramo de la Nueva Alameda. Obras estratégicas para la ciudad no pueden quedar detenidas o inconclusas por falta de coordinación entre instituciones o cambios de voluntad política”, señaló el gobernador.