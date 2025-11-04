Autor que aborda la crisis de soledad masculina afirma que “los hombres necesitan las relaciones mucho más que una mujer”

Scott Galloway, autor del libro "Notas sobre ser hombre", aborda la llamada crisis de soledad masculina y cuáles son los elementos del modelo económico actual -con gran importancia de las grandes tecnológicas- que potencian el aislamiento y disuaden las interacciones de la vida offline: en la vida real.

En Estados Unidos ya se habla de una crisis de soledad masculina en referencia a la situación que viven jóvenes y adultos jóvenes en ese país y otros lugares de occidente, quienes enfrentan problemas que van desde la dificultad para formar amistades hasta la incapacidad de relacionarse con una mujer.

Sobre esto habló en CNN Internacional el investigador Scott Galloway, autor éxito de ventas y académico de la Universidad de Nueva York, quien recientemente publicó Notes on being a man (Notas sobre ser hombre, en español).

En este, Galloway aborda además cuál es el vínculo con el modelo económico y el avance exponencial de la tecnología y el nuevo tipo de hombre que de allí se genera, donde se cruzan no solo las relaciones interpersonales sino también una falta de propósito impulsada por los algoritmos de las redes sociales que consumimos hoy en día.

Una de las estadísticas que menciona el experto en márketing es que el 45% de los hombres entre 18 y 25 nunca se han acercado a una mujer para invitarla a salir. Esto, más que una estadística, es un dato que refleja el alcance que ha tenido en nuestras vidas privadas lo que ocurre en el plano digital, uno que promueve todo lo contrario a la socialización requerida sobre todo en esa etapa de la vida.

De esta manera, agrega el autor, el modelo económico guiado principalmente por las grandes tecnológicas impulsa precisamente el aislamiento de los jóvenes, así como los sentimientos negativos que derivan en la polarización.

“Nuestra economía literalmente depende de diez compañías (tecnológicas) hoy en día, comúnmente llamadas ‘las 10 magníficas’. Y estas hacen diversas cosas, pero honestamente están en el negocio de enfurecer, polarizar y aislar a los jóvenes de todas sus otras actividades”, afirmó Galloway.

Así, el impulso que estas compañías tienen no va necesariamente en un sentido beneficioso para la juventud, pues la “batalla” que dan es la de hacer más llamativo el mundo digital/virtual que el offline -o mundo real.

“¿Por qué cruzar la jerarquía de tratar de hacer nuevos amigos? No es fácil, ¿cierto? Por qué tratar de resolver cómo navegar en una empresa o todo esto, cuando puedes ir a Reddit o Discord y encontrar amigos, o puedes transar criptomonedas. O por qué enfrentarías el rechazo, el vestirse bien, el esfuerzo, los gastos, la humillación, el desarrollo de un actuar amable al tratar de establecer una pareja romántica cuando tienes, literalmente, pornografía sintética parecida a la real”, aseguró.

En este nuevo paradigma, señaló Galloway, el objetivo principal del modelo económico “es evolucionar una nueva especie de hombres asociales y asexuales”.

¿Cómo enfrentar las condicionantes que llevan a estos efectos? Un paso sería atrasar el ingreso de niños al sistema educativo a propósito de su inmadurez al compararlo con niñas de la misma edad.

Los modelos a seguir también son clave en la formación de niños, niñas y adolescentes. En el caso de niños, existe una falta de modelos masculinos a seguir.

Esto, sumado a las dificultades económicas al comparar las generaciones actuales con las anteriores y el constante recordatorio de las redes sociales sobre que “están fallando” ha derivado en mayor cantidad de hombres sobre los 30 años con obesidad, ansiedad y depresión.

Otro dato que suma Galloway a la discusión: 75% de las mujeres dicen que lo económico es relevante en una pareja masculina, mientras que solo el 25% de los hombres opinan lo mismo sobre una pareja femenina.

“La caricatura de una mujer en sus 30 que no encuentra amor romántico y lo trágico que es que viva sola con sus gatos, no es una tragedia, ella está bien. Los hombres necesitan las relaciones mucho más que las mujeres”, agregó.