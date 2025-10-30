Hallan mensajes en una botella de dos soldados de la Primera Guerra Mundial tras un siglo en una playa australiana

Una familia descubrió las cartas escritas en 1916 por Malcolm Neville y William Harley durante su travesía hacia los campos de batalla europeos, un testimonio conmovedor recuperado por casualidad.

(CNN) – Una familia australiana descubrió mensajes en una botella de 1916 escritos por dos soldados durante su viaje a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Deb Brown y su familia encontraron el frasco en Wharton Beach, Australia Occidental, durante una de sus salidas habituales para limpiar la costa.

En su interior hallaron cartas escritas con lápiz por los soldados Malcolm Neville y William Harley, fechadas el 15 de agosto de 1916, quienes viajaban en el HMAT A70 Ballarat hacia el Frente Occidental.

Un legado emocionante para las familias

Los mensajes, escritos con lápiz por los soldados Malcolm Neville, de 27 años, y William Harley, de 37, mostraban un tono sorprendentemente optimista. Neville escribió a su madre que estaban “pasando un muy buen momento, la comida es muy buena”, mientras Harley deseaba que quien encontrara la nota estuviera “tan bien como nosotros lo estamos”.

El destino de los soldados fue trágicamente diferente: Neville fue muerto en combate un año después, y Harley murió en 1934 por consecuencias de un ataque con gas. El descubrimiento permitió localizar a los descendientes de ambos hombres, quienes expresaron su emoción por este increíble vínculo con su historia familiar.