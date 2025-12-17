Alerta de salud: ¿Qué es la Supergripe y cómo prepararse ante su eventual llegada a Chile?

Según explica María Paz Bertoglia, epidemióloga y académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, los virus influenza cambian de manera constante.

Alerta existe actualmente en el hemisferio norte producto del aumento de casos de influenza AH3N2, mejor conocida como Supergripe, producto de las mutaciones que ha presentado este año y que han llevado a que sea más contagiosa.

Según explica María Paz Bertoglia, epidemióloga y académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, los virus influenza cambian de manera constante.

“Van acumulando pequeñas mutaciones, lo que obliga a actualizar la vacuna cada año. En esta temporada, el subtipo H3N2 cambió más de lo habitual y apareció un nuevo subclado que se transmite con mayor facilidad y adelantó su circulación”, señala.

La especialista destaca la importancia de la vacunación, pese a que no contiene elementos que permitan hacer frente a este nuevo subclado.

“La evidencia muestra que, incluso sin contener este subclado específico, la vacuna es efectiva para disminuir el riesgo de hospitalización, de cuadros graves y de muerte”, afirma Bertoglia.

La académica UNAB agrega que lo que ocurre en el hemisferio norte suele anticipar escenarios posibles para el sur. “Miramos con mucha atención cómo se comporta la influenza en otros países, porque eso nos permite evaluar cuándo iniciar las campañas de vacunación y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y genómica”, explica.