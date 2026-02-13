Administración profesional reduce vacancia y mejora rentabilidad en arriendos, según estudio del cuarto trimestre de 2025

Un análisis de Assetplan revela que los edificios con gestión especializada registran un 33% menos de días desocupados y una morosidad del 1,9%, frente al 2,8% de la copropiedad tradicional.

El mercado de arriendos residenciales en Chile muestra brechas significativas según el modelo de administración.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los edificios con gestión profesional alcanzaron una vacancia promedio del 6%, mientras que en la copropiedad tradicional este indicador escaló al 9%, según datos de Assetplan, el mayor operador del sector en el país.

Impacto directo en la rentabilidad

La morosidad también evidencia diferencias: 1,9% en administración profesional frente al 2,8% en la tradicional, considerando tanto arriendos como gastos comunes.

Este mejor control de pagos eleva el Margen NOI (ingreso operativo neto) a 83,3% en edificios profesionalizados, versus 79,8% en los tradicionales, lo que representa un aumento del 4,4% en el rendimiento para el propietario.

Además, los departamentos con gestión especializada obtienen un premio promedio del 6% en el valor del arriendo, asociado al estándar de servicio y operación.

El estudio, que analizó unidades tipo 1D1B en Santiago, aisló costos no recurrentes para medir exclusivamente el impacto del modelo de gestión en el desempeño financiero.