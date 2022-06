Este lunes finalmente fue lanzado en toda América, incluido Chile, el nuevo plan de suscripción PlayStation Plus, el cual da acceso a nuevos títulos descargables.

Ahora, los usuarios podrán elegir entre tres niveles de suscripción diferentes: Essential, Extra y Premium. Cada uno posee características y beneficios distintos.

Nivel 1 – PS Plus Essential: Es exactamente igual que la suscripción actual de PS Plus. Incluye dos juegos gratis al mes , descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube y multijugador en línea.

Es exactamente igual que la suscripción actual de PS Plus. , descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube y multijugador en línea. Nivel 2 – PS Plus Extra: Incluye todo lo del nivel Essential más un catálogo de 400 juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5 , los cuales, sin embargo, no serán lanzados desde el primer día.

Incluye todo lo del nivel Essential más un , los cuales, sin embargo, no serán lanzados desde el primer día. Nivel 3 – PS Plus Premium: A todo lo anterior, suma 340 juegos más con retrocompatibilidad con PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation Portable, además de acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado.

En el catálogo se incluyen los últimos lanzamientos, grandes éxitos, versiones remasterizadas de reconocidos juegos y algunos títulos de Ubisoft, que fue una de las últimas alianzas que firmó Sony.

Lee también: Xbox celebra el Mes del Orgullo con un nuevo mando: Reúne 34 banderas de la comunidad LGBTQIA+

Assassin´s Creed Valhalla, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Returnal y la versión corte de director de Ghost of Tsushima destacan entre los lanzamientos, mientras que Mortal Kombat 11, Mafia III, Demon’s Souls y Resident Evil Director’s Cut entre los grandes éxitos.

En remasterizados hay juegos como The Last of Us, Heavy Rain, God of War, Metro Redux 2033, Batman: Arkham Asylum y otros. Por su parte, en Ubisoft+ Classics se incluyen títulos como Watch Dogs, The Crew 2, For Honor y Far Cry 4.