¿Eres capaz de crear un videojuego en 48 horas?: Global Game Jam 2026 define su sede en Santiago

Entre el 29 y 31 de enero, participantes de distintas disciplinas deberán crear un videojuego desde cero en uno de los encuentros más importantes de la industria a nivel mundial. Revisa aquí cómo participar.

Santiago se sumará al circuito global de desarrollo de videojuegos cuando la Universidad Finis Terrae sea sede de la Global Game Jam 2026, evento internacional que se realizará entre el 29 y el 31 de enero y que desafía a sus participantes a diseñar y programar videojuegos en solo 48 horas.

La iniciativa, que se desarrolla de manera simultánea en más de 100 países, llegará por primera vez a esta casa de estudios, convocando a estudiantes, profesionales y aficionados del mundo del desarrollo digital, la programación, el diseño, el arte y la música.

Todos trabajarán a partir de un concepto común que se revela al inicio del evento y que guía la creación de los proyectos.

Para esta edición, la Universidad Finis Terrae dispondrá de equipamiento tecnológico especializado, incluyendo computadores capaces de ejecutar motores como Unity y Unreal Engine, además de espacios habilitados para quienes prefieran trabajar con sus propios equipos.

La programación contempla también mentorías, instancias de apoyo y actividades de acompañamiento para los equipos participantes.

“La Global Game Jam es una experiencia única, donde miles de personas en todo el mundo crean videojuegos al mismo tiempo”, explica María Jesús Bopp, académica de la Escuela de Ingeniería Civil en Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y coordinadora del evento.

“Es un espacio para aprender, intercambiar ideas y colaborar. Muchos proyectos que nacen aquí continúan su desarrollo y logran gran proyección”, agrega.

Convocatoria abierta y enfoque formativo

La participación está abierta a mayores de 18 años, sin requisitos de experiencia previa. Basta con completar el formulario de inscripción para ser parte del encuentro.

Según Bopp, la experiencia está diseñada tanto para quienes se inician como para desarrolladores con trayectoria. “Los principiantes recibirán apoyo constante para aprender durante el proceso, mientras que quienes ya tienen experiencia encontrarán un entorno ideal para potenciar sus ideas y colaborar con otros talentos”, señala.

La académica destaca además el valor educativo de este tipo de instancias. “Una game jam obliga a salir de la zona de confort: formar equipos, proponer soluciones, tomar decisiones rápidas y resolver problemas reales en poco tiempo. Es aprendizaje práctico en su máxima expresión”, afirma.

“Lo esencial es tener disposición a colaborar, aprender y aportar desde lo que cada uno sabe”, concluye.