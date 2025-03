De Puente Alto a Nueva York: La historia de Diego Cajas, el diseñador chileno detrás del look de Lady Gaga en Saturday Night Live

En conversación con CNN Chile, el diseñador contó cómo fue trabajar para la intérprete de “Abracadabra”, sus inicios en el mundo de la moda, incluida su llegada a Nueva York hace cinco años, y los sueños que tiene para el futuro. "No importa no tener contactos, no tener un apellido, no tener la clase social, siempre se puede, siempre hay una forma", reflexiona.

“Siempre se puede, siempre hay una forma” dice Diego Cajas, diseñador chileno cuyo nombre ha resonado estos días por una increíble razón: estuvo a cargo del vestuario con el que Lady Gaga sorprendió en su aparición en Saturday Night Live (SNL).

El disruptivo diseñador oriundo de la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, trabaja en la reconocida marca de moda Luar y reside hace cinco años en Nueva York, desde donde se ha ido haciendo un espacio en el competitivo mundo de la moda.

Luces, un escenario y, al centro de este, Lady Gaga comienza a entonar uno de sus más recientes éxitos, Abracadabra. Su presentación deslumbró no solo por su gran capacidad vocal, sino que también por el llamativo traje rojo que lució, en cuya creación participó Cajas.

“El diseño lo hizo el diseñador (de Luar) y la stylist de Gaga. A mí me tocó diseñar y resolver cómo hacer funcionar el look. En Luar soy diseñador de patrones, del moldaje y de técnicas para poder hacer funcionar estructuras”, relata en conversación con CNN Chile.

Cajas relata que se debieron coordinar “cientos de manos”, ya que “eran 10 looks para bailarines más un look (para Gaga) y necesitábamos hacerlo funcionar en dos semanas, lo cual es mucho tiempo, pero siempre es para ayer todo, entonces hay mucho estrés”.

“El equipo de Gaga llegó con una idea muy clara a Raúl, el diseñador del Luar, y sus referencias eran muy claras. Entonces Raúl, yo y mi otro compañero con quien trabajamos en el proyecto, empezamos a desarrollar el look que ella quería”, detalla sobre el proceso.

Afirma que fue “súper intenso y muy loco” ver a la artista con un traje en el que trabajó. “Soy una persona de Puente Alto, sin privilegios, entonces crecer con Gaga toda mi vida, admirando su carrera y poder trabajar ahora para ella, se siente muy raro, se siente muy irreal”.

“A la vez en el momento fue muy profesional, ya que estaba trabajando, entonces todo eso queda de lado. Además, tampoco es mi primer artista. Chile recién está conociendo lo que hago, pero llevo haciendo esto desde que llegué a Nueva York. He tenido la gran oportunidad de hacer esto para otras artistas también”, agrega.

Relata que le ha tocado trabajar con artistas como Doja Cat, Cristina Aguilera, Lizzo, Cardi B, Megan Thee Stallion y Paloma Mami. “Hay muchas más que quiero trabajar. Me encantaría vestir a Mon Laferte, es un sueño para mí, Fran Valenzuela, y muchas artistas nacionales que amaría poder trabajar también, no solamente acá”.



Un puentealtino en Nueva York

El camino de Cajas en el mundo de la moda surgió naturalmente, pero siempre se interesó la creación. “Siempre tuve interés en las artes en general, mi mamá decía siempre que pasaba horas bajo la mesa jugando con legos. Siempre fui muy de estar haciendo con mis manos diferentes cosas (…). Yo creo que la gente artista, cual sea el área, nace artista nomás”.

Recuerda con cariño su paso por Inacap, donde estudió diseño de vestuario. En plena pandemia, las vueltas de la vida lo llevaron a Estados Unidos: “no se dio la oportunidad (de viajar a Nueva York), yo la hice. No tenía familia acá, contactos, trabajo, nada. Sentía que ya había hecho lo que quería hacer en Chile y necesitaba más, tenía ganas de más, de aprender más”.

“Vine acá una semana de vacaciones en 2019 y fue cuando me enamoré de la ciudad (…), así que me vine, tomé todo, sin papeles, sin nada y me vine nomas”, cuenta, recalcando que “siempre he tenido muy claro lo que quiero. Mis papás siempre me incentivaron a que nada ni nadie podía moverme de mis metas y eso lo tengo grabado en mi cabeza”.

—¿Qué te inspira? ¿Qué piensas tú al crear tu trabajo?

—Siempre he diseñado desde mi vereda, desde lo que soy y mi vivencia. Siempre he estado muy inspirado desde lo queer, la identidad fuera del binarismo de género. También soy una persona trans no binaria y eso repercute también en lo que es mi trabajo y mi identidad.

“El crecer en Puente Alto viendo las puestas de sol en Avenida Camilo Henríquez, la naturaleza, siento que es algo que también me inspira mucho (…). La noche, la fiesta, el yin-yang, lo duro con lo delicado, lo femenino con lo masculino, la suciedad con lo limpio, una silueta dramática con una textura muy sencilla. Siento que todo corresponde a quién soy”.

—¿Cuáles son tus siguientes pasos?

—Reabrir mi marca, la que tenía en Chile, comenzar a producir con materialidades chilenas, con talentos chilenos. Quiero poder vender acá y en Chile también al mismo tiempo, además de vestir a estas musas chilenas que acompañaron también mi camino de adolescente queer. (A grandes rasgos) me gustaría poder involucrarme más de vuelta con Chile.

—¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que sueñan quizás con seguir un camino en la moda o en el arte, pero lo ven como algo lejano?

—No importa no tener contactos, no tener un apellido, no tener la clase social, siempre se puede, siempre hay una forma y que nada los detenga. Creo que eso fue lo que me puso acá, el mensaje de mis papás de que nada me detenga, e incluso si los padres no apoyan, que nada ni nadie los detenga.